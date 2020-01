Bad Saulgauer Schüler spenden an Kinderhospiz

Die Schüler des Störck-Gymnasiums Bad Saulgau haben in den vergangenen Wochen Geld für das Kinderhospiz St. Nikolaus Bad Grönenbach gesammelt, teilt die Schule in einer Pressemeldung mit. Zusammengekommen sind 1172 Euro.

Die Idee hierfür hatten die Lehrerinnen Meike Kuntz und Katrin Oppler im Gespräch mit Hausmeister Max Waibel. „Das Kinderhospiz ist es einfach wert, unterstützt zu werden “, sagt Meike Kuntz. „Da haben wir uns überlegt, einen Stand auf dem Weihnachtsmarkt zu organisieren“, ergänzt Katrin Oppler. Die meisten Schüler, die sie angesprochen haben, seien sofort begeistert gewesen. So wurden im Rahmen des NwT-Unterrichts und in der Freizeit viele zauberhafte Kleinigkeiten gebastelt und diese dann mit Preisen versehen. „Besonders gut kamen natürlich weihnachtliche Dekorationsideen an“, erklärt Meike Kuntz. Ein Engel aus einem alten Gesangbuch, allerhand für die Weihnachtsgrippe oder den Christbaum sowie nachhaltig hergestellte Einkaufstaschen seien „der Renner“ gewesen, sodass am Ende über 1000 Euro zusammengekommen sind. Diese wurden nun an Max Waibel übergeben, der das Geld an das Kinderhospiz St. Nikolaus weiterleitet, zu dem er einen guten Kontakt pflegt.

Die Antwort aus dem Allgäu ließ nicht lange auf sich warten. Neben vielen Worten des Dankes gab es auch zwei kleine Stofftiere in Kuhoptik, die Maskottchen des Kinderhospizes. „Diese werden nun einen schönen Platz bei uns am Störck-Gymnasium finden“, freut sich Max Waibel.