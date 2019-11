Bad Saulgauer sammeln 17 Podestplätze

Sieben Sportler haben am vergangenen Wochenende im Sportbad Aquatoll in Neckarsulm an den württembergischen Kurzbahnmeisterschaften teilgenommen und sich mit den Besten des Schwimmverbandes Württemberg (SVW) auf der 25-Meter-Kurzbahn gemessen. Bei 42 Starts stellten die Bad Saulgauer 27 persönliche Bestzeiten auf, angelten sich acht württembergische Altersklassentitel, zwei Vizetitel in der offenen Wertung und insgesamt 17 Podestplätze.

Wie immer eine Bank für die Schwimmabteilung des TSV Bad Saulgau war die 15 Jahre alte Lilli Gerth. Sie wurde über ihre Paradestrecken 100 und 200 Meter Schmetterling jeweils Vizemeisterin in der offenen Wertung. Mit neuen persönlichen Bestzeiten bedeutete dies jeweils auch württembergischen Altersklassenrekord. Unter anderem verbesserte sie über 200 Meter Schmetterling den 16 Jahre alten Rekord der Olympiateilnehmerin aus Heratskirch, Isabelle Härle. In ihrem Jahrgang holte die aus Ebingen stammende und mittlerweile in Heidelberg lebende und trainierende Lilli Gerth vier Titel in ihrem Jahrgang. Allerdings war sie gehandicapt von Sehnenproblemen an beiden Füßen und sie konnte vor allem in den Tauchphasen nicht das gewünschte Optimum herausholen. Mit physiotherapeutischer Behandlung will Lilli Gerth versuchen, das Problem in den Griff zu bekommen, um bei den deutschen Kurzbahnmeisterschaften in Berlin fit antreten zu können.

Der ebenfalls 15 Jahre alte Lukas Straub ging sechsmal an den Start. Dabei sprang jedes Mal ein Podestplatz heraus, darunter die drei Jahrgangstitel über 50 Meter Freistil sowie über 50 und 100 Meter Schmetterling. Auf dieser Strecke unterbot er erstmals die Minutengrenze und belegte Rang neun in der offenen Wertung. Nur ganz knapp verpasste er das Finale, setze aber ein dickes Ausrufezeichen für die nächsten Jahre.

Langbahnwettkämpfe beginnen

Fünf Starts, fünf Bestzeiten, fünf Medaillen waren die Ausbeute des 16 Jahre alten Jan Köberle. Nach längerer Durststrecke durfte er sich über die Jahrgangstitel über 100 Meter Lagen und 400 Meter Freistil freuen.

Seine jüngere Schwester Lisa Köberle verbesserte ihre Meldezeiten deutlich über 100 und 200 Meter Freistil. Sie durfte sich bei ihren ersten Kurzbahnmeisterschaften über drei Platzierungen unter den besten Zehn im Jahrgang freuen. Der seit Wochen von Rückenproblemen geplagte Ruben Ströbele schwamm trotz allem recht ordentlich und erzielte ebenfalls mit zwei neuen persönlichen Bestzeiten zwei Platzierungen unter den besten Zehn seines Jahrgangs. Die jüngsten im Bunde waren Chiara Ferrari (Jg. 2006) und Amy Krall (Jg. 2008). Vielstarterin Amy Krall konnte sich über sechs Strecken unter den besten Zehn ihres Alters positionieren. Über 100 Meter Rücken reichte es sogar zu einer Bronzemedaille. Auch Chiara Ferrari machte ihren Job sehr gut. Mit drei neuen persönlichen Bestzeiten und zwei Platzierungen unter den besten Zehn durfte auch sie sehr zufrieden sein.

Außer für Lilli Gerth, die noch an den deutschen Kurzbahnmeisterschaften in Berlin teilnehmen wird, ist mit den württembergischen Meisterschaften das gezielte Training für die 25-Meter-Kurzbahn-Wettkämpfe abgeschlossen. Ab sofort liegt das Hauptaugenmerk wieder auf der Langbahn. Eine erste Möglichkeit, sich für die Jahrgangs-, die Süddeutschen oder die baden-württembergischen Meisterschaften zu qualifizieren, werden die Saulgauer Leistungssportler Mitte Dezember beim Schwimmfest in Regensburg erhalten. Bis dahin heißt es nun wieder Kilometer im heimischen Hallenbad zu schrubben.