Bad Saulgauer radeln Kneipp-Wasser nach Überlingen

18 Frauen und Männer bewältigen 71 Kilometer in weniger als fünf Stunden und überbringen drei Liter Kneipp-Wasser: Das ist die Bilanz der letzten Etappe der Kneipp-Fahrradstaffel von Bad Saulgau nach Überlingen.

Zum 190. Geburtstag von Pfarrer Sebastian Kneipp lädt die Stadt Überlingen Ende Juni erstmals zu internationalen Kneipp-Aktionstagen an den Bodensee. Aus diesem Anlass hatten die neun Mitgliedsorte der Schwäbischen Bäderstraße eine Kneipp-Fahrradstaffel auf dem neuen Bäderradweg organisiert.

Über die Stationen Bad Wörishofen, Bad Grönenbach, Bad Wurzach, Bad Waldsee, Aulendorf und Bad Schussenried war das aus dem originalen Kneippbrunnen in Bad Wörishofen abgefüllte Wasser am Sonntagabend von den Radlern aus Bad Buchau nach Bad Saulgau transportiert worden. Bürgermeister Peter Diesch und der Geschäftsführer der Moorheilbad gGmbH, Walter Hummler, überreichten dem Ersten Beigeordneten Richard Striegel die große Blechkanne. „Wir hatten auf unserer knapp einstündigen Fahrt Glück mit dem Wetter; die 25 Radler aus Bad Schussenried dagegen kamen bei uns klatschnass an“, erzählte Diesch. Vor der Rückfahrt gab’s für den Schultes aus dem Nachbarkurort und dessen siebenköpfige Delegation eine deftige Stärkung in der nachBAR im Bad Saulgauer Stadtforum.

Von dort aus startete dann am Dienstagmorgen die Bad Saulgauer Gruppe um Richard Striegel, der sich auf den Sattel eines der von Gölz-Räder-Geschäftsführer Rolf Weggenmann kostenlos zur Verfügung gestellten Pedelecs schwang. „Wir haben die längste Etappe abzufahren“, sagte der Erste Beigeordnete, der nicht nur von MitarbeiterInnen der Tourismusbetriebsgesellschaft (Tbg), sondern auch von Überlingens Oberbürgermeisterin Sabine Becker und den Radfreunden Überlingen, die eigens nach Bad Saulgau angereist waren, begleitet wurde.

Angeführt vom erfahrenen Freizeitradler-Ehepaar Hans-Peter und Gisela Käßmaier wurde der erste Rastplatz in Wilhelmsdorf angesteuert, wo auf die Radler ein spontaner Kurzvortrag durch Pia Wilhelm vom dortigen Naturschutzzentrum über den Riedlehrpfad wartete. Frisch gestärkt ging‘s dann über das Rotachtal in Richtung Bodensee, ehe um 14.08 Uhr schließlich Überlingen erreicht war.

Beim dortigen Kneipp-Haus am See wurden die Radler von den Vertretern des Verbandes der Kneippheilbäder und Kneippkurorte Deutschlands erwartet, die in Überlingen ihre zweitägige Mitgliederversammlung abhielten. Richard Striegel und Sabine Becker entleerten feierlich die Kanne, die am Ende 233 Kilometer hinter sich gebracht hatte und von Etappe zu Etappe mit den Aufklebern der neun Mitgliedsorte der Schwäbischen Bäderstraße versehen worden war. „Es hat richtig Spaß gemacht und alle haben durchgehalten“, resümierte Nicole Tagmann von der Tbg, bevor es wieder zurück nach Oberschwaben ging – allerdings auf vier Rädern.