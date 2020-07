Bad Saulgauer Pionierin besucht Valencia

Neue Sprache, neue Menschen, neue Aufgaben – all dies hat Deborah Arnold als erste Schülerin der Helene-Weber-Schule Bad Saulgau erlebt. Sie war mithilfe des „Erasmus+“-Förderprogramms für ein Praktikum in Valencia, das geht aus einer Pressemeldung der Schule hervor.

Bereits in den Herbstferien 2019 bestritt die angehende Kauffrau für Büromanagement ein Auslandspraktikum, das die Helene-Weber-Schule seit diesem Schuljahr den Auszubildenden der kaufmännischen Berufsschule ermöglicht. Dabei können die Auszubildenden wählen, ob sie ihr vierwöchiges Auslandspraktikum in Irland, Spanien oder Malta absolvieren. Initiiert wurde diese Möglichkeit vom Englisch-Lehrer Michael Ulrich, der mit Martin Münsch und Barbara Kessler (ebenfalls Englisch-Lehrer der Helene-Weber-Schule), mittlerweile ein Team zur Organisation und Betreuung des Auslandspraktikums aufbauen konnte.

Deborah Arnold hat viel erlebt in Valencia und bezeichnet das Praktikum als „eine der besten Lebenserfahrungen, die ich bisher sammeln durfte“. Das Praktikum habe ihr die Möglichkeit geboten, viele neue Menschen kennenzulernen und sie hatte das Glück in einer guten Firma arbeiten zu dürfen.“Die neuen Berufserfahrungen sammelte die Auszubildende von Admiral Entertainment in Pfullendorf in einem ganz anderen Bereich, ihre Gastfirma vermietet Zimmer und Wohnungen für Studierende in Valencia. Dadurch durfte Arnold auch Menschen aus verschiedenen Ländern der Welt kennenlernen, beispielsweise aus Marokko und Ecuador, was auch dem Motto der Schule „Wir stehen mit der Welt in Kontakt“ entspricht.

Nach anfänglichen Schwierigkeiten bei der Kommunikation mit der Gastmutter, die den fehlenden Spanisch-Kenntnissen geschuldet waren, fühlte sie sich in der Familie und im Betrieb sehr wohl, heißt es in der Mitteilung weiter. Auch der Rhythmus, morgens in die Sprachschule zu gehen und nachmittags oder abends zu arbeiten, war neu und eröffnete so manche Möglichkeiten. An freien Nachmittagen konnte die Schönheit und Vielfalt der Stadt erkundet werden, um abends Wohnungsbesichtigungen zu machen. Als besonders beeindruckend beschreibt Arnold das moderne Wahrzeichen der Stadt, die Ciudad de las Artes y las Ciencias. Aber auch der Mercat Central, einer der größten Märkte Europas mit über 8000 Quadratmetern war ebenso ein Erlebnis wie die Besichtigung der Plaza de Toros de Valencia, in dem traditionelle Stierkämpfe erfolgen, oder das Oceanografic, das größte Aquarium in ganz Europa, in dem sich die Berufsschülerin eine Delfinshow angesehen hat.

Die Zeit in Valencia verging für die Pionierin des Auslandspraktikums der Helene-Weber-Schule viel zu schnell, die kulturellen Eindrücke und die Herzlichkeit der Menschen bleiben in Erinnerung, wird in der Pressemitteilung zitiert. Neben den neuen beruflichen Erfahrungen sind es in erster Linie die in der Sprachschule erworbenen Spanischkenntnisse, die positiv nachwirken. Nun können noch viele Schüler der kaufmännischen Berufsschule Bad Saulgau ähnlich positive Erfahrungen in Europa machen.

Im Mai 2020 hat die Helene-Weber-Schule Fördermittel des „Erasmus+“-Projekts für ihren Projektvorschlag „Experience EU“ erhalten. Ab den Herbstferien im neuen Schuljahr dürfen Auszubildende des zweiten Lehrjahrs ein bis zu vierwöchiges Auslandspraktikum bei Partnern in Dublin oder Valencia antreten. Weitere Praktikumsmöglichkeiten bestehen ab 2021 in Malta und in Cork.