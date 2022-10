Bad Saulgauer Jahrgänger ’56 feiern gemeinsam

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

„Mit 66 Jahren, … da hat man Spaß daran“, unter diesem Motto beging der Jahrgang 1956 am 24. September ein 66er-Fest. Der Einladung zum Fest folgten 67 Jahrgänger.

Nach einem festlichen und fröhlichen Festgottesdienst mit Dekan Müller in der Liebfrauenkirche machten sich die Jahrgänger auf zu einer Wanderung durch die Stadt bis zum Kloster Sießen. Hier wurden die Wanderer im Klostercafé mit Butterbrezeln aus der klostereigenen Bäckerei und Sekt empfangen. Dem folgte eine Führung durch das Kloster und den Franziskusgarten. Am späten Nachmittag ging der Weg zu Fuß zurück in die Stadt und dann weiter nach Bondorf in den „Oberamer Hof“ zum Abendessen mit gemütlichen Beisammensein und einem kleinen, aber feinen Unterhaltungsprogramm.

Die anwesenden Jahrgänger waren sehr zufrieden mit dem Fest und freuen sich schon auf das „70er“.