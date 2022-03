Bad Saulgauer hofft auf ein Date in der RTL-Show „Take me out“

Die Sendung ist zu sehen am Freitagnacht, 11. März, bei RTL Now und am Samstag, 19. März, um 23.45 Uhr RTL.

Ein Single-Mann, 30 Single-Frauen: Bekommt der Bad Saulgauer Matthias Malek in der von Jan Köppen moderierten RTL-Show „Take me out“ ein Date? Das können die Zuschauerinnen und Zuschauer am Samstag, 19. März, um 23.45 Uhr sehen.

Mit einem Video hatte sich der 30-Jährige für die Datingshow beworben, die er schon sich schon öfter vom Sofa aus angeschaut hatte. „Ich habe mich mehr oder weniger aus Langeweile dafür beworben“, sagt Malek. Die Aufzeichnung in Köln war bereits im August 2021. Das Ergebnis darf er nicht verraten. Aber dafür darf er darüber berichten, wie er die Show erlebt hat.

Bei „Take me out“ versucht ein Single-Mann, unter 30 Single-Frauen ein passendes Date zu finden. In einer Vorstellungsrunde darf der Kandidat lediglich seinen Namen und seinen Wohnort nennen. Wie stellt sich Malek den Single-Frauen vor? Kurz und knapp: „Ich freue mich, hier zu sein.“

Zum ersten Eindruck gehört auch die entsprechende Kleidung. Malek trägt weiße Turnschuhe, Jeans und ein schwarzes Hemd. Nach diesem ersten Eindruck dürfen die Frauen auswählen, ob sie mehr vom Single-Mann erfahren möchten. Mit dem Spruch „Ist er euer Mann, lasst die Lampe an. Drückt ihr aus, seid ihr raus“ beginnt die Abstimmung. Wer auf den Buzzer drückt, nimmt sich selbst aus dem Spiel.

Malek ist ein sportlicher Typ

Es folgen zwei weitere Runden, in denen der Kandidat mehr von sich preisgibt. Matthias Malek zeigte sich in der Show von seiner sportlichen Seite, schließlich stammt er auch aus einer Sportlerfamilie. Schwester Tatjana spielt Tennis in der Frauen-Weltrangliste.

Der 1,94 Meter große Malek war selbst aktiver Fußballer beim FV Bad Saulgau, beim SSV Ehingen-Süd und beim SV Ennetach. Außerdem spielte er Handball wie sein erfolgreicher Vater. Malek versuchte außerdem, die Frauen von seinen Kochkünsten zu überzeugen.

Und das RTL-Team drehte mit ihm ein Video an den Schwarzachtalseen, wo sein Neffe dabei war. In der letzten Runde musste er im Studio mit kleinen Bällen auf eine Torwand werfen. „Da habe ich gut abgeschnitten“, so Malek. Die genaue Trefferzahl nennt er nicht.

Wenn nach den verschiedenen Runden noch Single-Frauen im Rennen sind, muss der Mann alle Lichter ausmachen – bis auf zwei, bei denen er das Licht anlässt. Anschließend stellt er den beiden übrig gebliebenen Frauen eine Frage, die von ihnen beantwortet werden muss.

Erst dann trifft er seine endgültige Wahl und führt eine Frau gleich im Anschluss zu einem Date aus. Ob es ihm gelingt? Malek schweigt. „Aber es hat mir großen Spaß gemacht“, sagt er und wird am 19. März länger aufbleiben, um die Sendung anzuschauen – er, viele Freunde und gute Bekannte.