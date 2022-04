Bad Saulgauer Hilfsprojekt BuKi kocht Essen für Flüchtlinge in Rumänien

Nach Ausbruch des Krieges in der Ukraine hat der Verein BuKi-Hilfe für Kinder in Osteuropa in Rumänien Essen für Flüchtlinge in der Ukraine zubereitet. Die Vereinsvorsitzenden Stefan Zell und Heidi Haller sagen im Gespräch mit der „Schwäbischen Zeitung“, wie es dazu kam.

Die rumänische Gemeinde Cidreag, wo der Verein eine Kindertagesstätte betreibt, liegen nur wenige hundert Meter von der Grenze zur Ukraine entfernt. An dieser Grenze endet die Straße, die aus dem Dorf herausführt. Der nächste offizielle Grenzübergang in der Gemeinde Halmeu ist aber gerade mal sechs Kilometer entfernt.

Für Heidi Haller und Stefan Zell, die das BuKi-Haus von Bad Saulgau aus betreuen und zudem oft vor Ort sind, bedeutete der Kriegsbeginn in unmittelbarer Nähe ihrer Einrichtung viel Unsicherheit. Noch wenige Tage vor Kriegsbeginn war Stefan Zell vor Ort. „Die Nachricht vom Kriegsbeginn hat uns und die Leute vor Ort tief geschockt“, erzählt der Vereinsvorsitzende. Mitarbeiterinnen im Buki-Haus leben in der Nähe der Grenze. „Sie hatten in den ersten Tagen ganz konkrete Angst, dass der Krieg überschwappt“, so Zell. Es habe aber nie eine konkrete Gefährdung gegeben, das BuKi-Haus blieb offen.

In den ersten zwei und drei Wochen seien viele Flüchtlinge über die nahe Grenze bei Halmeu gekommen. „Die Hilfsbereitschaft in Rumänien ist sehr groß“, sagt Stefan Zell. Zwei Mitarbeiterinnen des BuKi-Hauses fragten Vertreterinnen von Hilfsorganisationen am Grenzübergang, wie sie helfen könnten. Von da an wurde im BuKi-Haus für die Flüchtlinge gekocht. Zunächst wurde das Essen in Behältern direkt an die Grenze gebracht, später zu einer Hilfsorganisation in der Kreisstadt Satu Mare, wo die Flüchtlinge untergebracht waren. Inzwischen haben sich die Flüchtlingsströme auf andere Grenzübergänge verlagert. Für die Hilfsorganisation in Satu Mare wird im BuKi-Haus nach wie Essen zubereitet.

Der Krieg wirkte sich auch auf den Einsatz der freiwilligen Helferinnen im BuKi-Haus aus. „Wir hatten unseren Praktikantinnen nach Kriegsausbruch freigestellt, ob sie bleiben möchten.“ Zwei Studentinnen entschieden sich für die Heimreise. Im Haus von Stefan Zell und Heidi Haller bereitet sich nun aber Sarah Schmid aus Marktoberndorf im Allgäu auf die Reise nach Cidreag vor. Sie wird zusammen mit Heidi Haller noch vor Ostern für vier Wochen im BuKi-Haus arbeiten. Die 23-Jährige Studentin der sozialen Arbeit weiß um die Einflüsse aus ihrem Privaten Umfeld. Freundinnen und die Mutter äußerten allerlei Bedenken gegen den Einsatz. Leichtfertig geht Sarah Schmid damit nicht um. Aber sie könne die Situation nach Gesprächen mit Heidi Haller und Stefan Zell besser einschätzen. „Ich bin an dem Geschehen eben näher dran ist“, sagt die 23-Jährige. Stefan Zell kann beruhigen: Cidreag sei sicher, Kämpfe in Grenznähe gebe es nicht.

Sarah Schmid wird im BuKi-Haus in Cidreag zusammen mit den Kindern ein Restaurant-Projekt umsetzen. Schwäbische Maultaschen werden serviert. Die Kinder leben in schwierigen Verhältnissen in Familien im Roma-Viertel. Beim Restaurant-Projekt werden sie, so Sarah Schmid, die ganzen Restaurant-Abläufe kennenlernen, vom Herstellen der Maultaschen über die Bedienung bis hin zum Abkassieren. Die Verantwortlichen von BuKi können inzwischen davon ausgehen, dass die Nachfrage auch für dieses Projekt groß sein wird. In den vergangenen Jahren hat sich BuKi in Cidreag ein vertrauensvolles Verhältnis zu den Familien erarbeitet

Das beste Beispiel ist die neu gegründete Eltern-Kind-Gruppe. Mit vielen ehrenamtlichen Helfern und Spenden aus der Region Bad Saulgau konnte für diese Gruppe ein Holzhaus gebaut werden. Über die Eltern-Kind-Gruppe konnten Mütter und der eine oder andere Vater in die Arbeit eingebunden werden. „Sie sind ein bis zwei Tage in der Gruppe dabei und übernehmen Mütterarbeiten“, freut sich Stefan Zell. Dazu gehören Arbeiten im hauseigenen Gemüsebeet; Holzhacken, Holzstapeln oder kleinere Renovierungsarbeiten. Die Familien, in denen die Eltern teilweise weder lesen noch schreiben könnten, würden so stabiler, finden so in einen Tagesrhythmus. „Im Nachhinein hat sich das als wertvolle Idee erwiesen, die Gruppe so zu gestalten“, sagt Stefan Zell. BuKi hat sich eine umfassende Betreuung der Familien auf die Fahnen geschrieben. Dazu gehört auch die Hilfe bei Behördengängen. „Die Roma sind durch die abwertende Behandlung bei Behördengängen angstgeschädigt“, weiß Heidi Haller.

Den guten Ruf der Einrichtung bei den Roma spiegelt sich auch in der Zahl der betreuten Kinder wider. Mit der Betreuung von 55 Kindern stößt BuKi inzwischen räumlich, finanziell und personell an Grenzen. BuKi deckt die laufenden Kosten fast ausschließlich aus Spenden. „Wir essen in Schichten“, so Stefan Zell. Deshalb steht ein Neu- und Erweiterungsbau bei BuKi für die kommenden Jahre auf der Agenda. Um richtig planen zu können müsse BuKi aber auch verlässliche Aussagen der Gemeinde und der Schule darüber haben, wie sich die Gemeinde die Entwicklung insbesondere der Schule vorstellt.

Wenn Heidi Halle und Sarah Schmid sich jetzt auf den Weg machen bleiben solche großen Pläne für das Haus erst einmal in Bad Saulgau zurück. „Ostern ist in Cidreag etwas ganz Besonderes“, sagt Heidi Haller. Sie freue sich auf das Fest und darauf, mit den Kindern etwas machen zu können. Trotz der vielen Arbeit steht für sie vor allem eine Gruppe im Zentrum: „Ich habe ein ganz großes Herz für die Kinder dort.“