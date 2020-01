Bad Saulgauer Feuerwehr gratuliert Kameradem

Die Feuerwehr Bad Saulgau hat dem neu gewählten stellvertretenden Kommandanten Christian Glatz der Freiwilligen Feuerwehr in Himmelberg /Österreich gratuliert, wie sie in einer Pressemeldung mitteilt. Die Bad Saulgauer Wehr freue sich schon auf ein persönliches Kennenlernen, wobei die Feierlichkeit im Zuge der Segnung des Anbaus des Feuerwehrhauses in Bad Saulgau im Mai dieses Jahres dafür die beste Gelegenheit wäre.

Wie in der Meldung weiterhin erklärt wird, sei der bisherige Amtsinhaber Joachim Jauer im Oktober des vergangenen Jahres plötzlich verstorben, daher galt es nun die entstandene Lücke in der Führung zu schließen. Mit Kamerad Christian Glatz wurde das Führungsteam wieder komplettiert. Die Bad Saulgauer Kameraden wünschen sich, dass stets die Kraft und Motivation für sein Amt behalte sowie die Unterstützung aller Himmelberger Feuerwehrmitglieder.