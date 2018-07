Bad Saulgauer bekommt erneut eine Rose von der „Bachelorette“

Rose für Daniel Lott: Der Bad Saulgauer ist in der RTL-Show „Die Bachelorette“ eine Runde weiter – und bleibt damit im Rennen um das Herz von Junggesellin Nadine Klein. Die ganze Folge im Live-Ticker sehen Sie auf rtl.de.

Wie beim männlichen Pendant „Der Bachelor“ wählt in der Kuppel-Show eine Junggesellin ihre Favoriten durch das Verteilen von Blumen. 20 Männer stürzen sich in der neuen Bachelorette-Staffel ins große Liebesabenteuer. Ob trainierte Fitnessfans, ruhige Romantiker oder wilde Draufgänger – alle hoffen darauf, die Traumfrau zu erobern. Woche für Woche wird geflirtet und gelacht, gezittert und gebangt. Denn es gibt immer Singles, die die „Nacht der Rosen“ nicht überstehen und ihre Koffer packen müssen. Am Mittwoch war in der Nacht der Rosen für drei Bewerber Schluss.

Der 1,90 Meter große Daniel Lott war mit einer gesunden Portion Selbstvertrauen in die Kuppelshow gestartet. Denn Ende April nahm er in Neu-Ulm bei der Wahl zum Mister Schwaben teil, begleitet von seiner Schwester Leonie, die Zweite wurde. Ihr Bruder belegte den ersten Platz und qualifizierte sich für die Mister Württemberg-Wahl im Herbst. „Das war eine tolle Erfahrung“, sagte Lott nach dem Wettbewerb, bei dem er die Jury mit seinem charmanten Auftreten und seiner guten Ausstrahlung überzeugt hatte.

Die Jury achtete bei ihrer Bewertung nicht nur auf das Aussehen, sondern auch auf die Authentizität der Kandidaten und darauf, wie sich ausdrücken konnten. Der Bad Saulgauer Daniel Lott hat inzwischen seinen Lebensmittelpunkt nach München verlegt, wo er Student des Wirtschaftsingenieurwesen an der Uni in München war und seine Masterarbeit schrieb.

