Bad Saulgauer beim Heimspiel mit Chancen

Die Landesmeisterschaften im Taekwondo werden am Samstag, 26. Oktober, ab 10.30 Uhr in der Kronriedhalle in Bad Saulgau ausgetragen. Es geht um die Titel in der Disziplin Technik. Im Vorfeld der 1200- Jahr-Feier der Stadt und vor dem Hintergrund des 50-jährigen Jubiläums der Judo-Abteilung des TSV Bad Saulgau hatte sich die Taekwondo-Gruppe bereits vor eineinhalb Jahren beim Landesverband um die Ausrichtung dieser Meisterschaft beworben und die Zusage erhalten. Die koreanische Kampfkunst Taekwondo zählt inzwischen weltweit zu den beliebtesten Kampfsportarten und ist seit dem Jahr 2000 mit der Disziplin Zweikampf auch im olympischen Programm vertreten. Eine weitere Disziplin ist der anspruchsvolle Technikwettbewerb (Formenlauf), der in den vergangenen Jahren einen starken Aufschwung erlebt hat.

Formen sind eine festgelegte Folge von Techniken, die einen Kampf gegen imaginäre Gegner darstellen. Die erlernten Techniken werden mit hoher Präzision, Kraft, Dynamik und Rhythmik zu einem harmonischen Gesamtbild zusammengefügt, dem der Sportler durch seinen Vortrag Leben einhaucht und Ausdruck verleiht. Mit steigendem Gürtelgrad kommen hierbei anspruchsvollere Hand- und Fußtechniken zur Ausführung. Der Schwierigkeitsgrad und die Komplexität der Form (koreanisch: Poomsae) steigen mit jeder Gürtelstufe an und stellen die Sportler immer wieder vor neue Herausforderungen.

Einzel, Paar und Team

Im Vergleich zu den Kampfmeisterschaften, die nach Gewichtsklassen ausgetragen werden, sind die Formenwettkämpfe in Altersklassen unterteilt, und zusätzlich in Einzel, Paar und Team.

Hinzu kommt neuerdings die Kategorie Freestyle, eine sehr moderne und auf Show ausgerichtete Disziplin, die auf sehr hohem Niveau beeindruckend umgesetzt wird. Hierbei stellt der Wettkämpfer eine eigene Choreographie aus Taekwondo-Techniken und Akrobatikaktionen mit Musik zusammen. Auch aus den Reihen der Bad Saulgauer Taekwondo-Gruppe sind Sportler am Start, die sehr gute Chancen auf die vorderen Plätze haben.