Bad Saulgauer Alpenvereinler starten Tourenprogramm

Die Sektion Bad Saulgau des Deutschen Alpenvereins hat nach langer Tourenunterbrechung bedingt durch die Corona-Pandemie ihr Veranstaltungsprogramm wieder aufgenommen. Das geht aus einer Pressemeldung hervor. Die erste Wanderung der Sektion wurde von den Seniorenwanderern durchgeführt und fand in den Bayerischen Alpen statt. Ursprünglich visierten die Vereinler ein Gipfelziel in Österreich an, das schien den Verantwortlichen durch die teils restriktive Corona-Verordnung mit über 20 Teilnehmern zu riskant.

Daher entschieden sie sich für das Gunzesrieder Tal und eine Tour auf den 1748 Meter hohen Siplingerkopf von der Aualpe aus mit zweieinhalb Stunden Aufstiegszeit und 700 Höhenmeter sowie zwei Stunden im Abstieg.

Die Teilnehmer wurden entsprechend dem Hygienekonzept der Sektion in zwei Gruppen mit jeweils einem Wanderleiter aufgeteilt, sie wanderten getrennt auf das gemeinsame Wanderziel hin. Auf dem Gipfel war das Gedränge durch andere Wanderer sehr groß, sodass die Vergabe von Platzkarten beinahe angebracht erschien, teilt der Verein mit. Die Teilnehmer lobten die Organisation und Ausführung der Wanderung, heißt es in der Mitteilung weiter.