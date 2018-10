Bad Saulgau zerlegt den Tabellenführer

Ein Abend an dem alles klappt: Der TSV Bad Saulgau hat am Samstagabend in einer Partie der Handball-Landesliga den mit 6:0 Punkten bislang ungeschlagenen Spitzenreiter SG Lauterstein II mit 40:22 förmlich in seine Einzelteile zerlegt.

Trotz märchenhaften Wetters mit sommerlichen Temperaturen von mehr als 25 Grad war die Kronriedhalle gut gefüllt und die heimischen Fans feuerten von Beginn an ihren TSV an, triben das Kempf-Team förmlich nach vorne. Nur in den ersten sechs Minuten taten sich die Gastgeber mit den schnell kombinierenden Angreifern der Spielgemeinschaft schwer, lagen mit 0:2 und 2:4 schnell zurück. Selbst zwei Siebenmeter konnte Bad Saulgau nicht verwandeln. Doch dann blies Mittespieler Dennis Kaumann zum Angriff und die TSV-Maschine kam ins Rollen. David Tovmasyan, Daniel Balan, zwei Mal Andreas Csuka und Linkshänder Matthias Fuchs bescherten den Hausherren einen 5:0 Lauf und eine 7:4-Führung. Davon erholten sich die Gäste nicht mehr. Die Fans rieben sich verwundert die Augen: Alles was bei den beiden Niederlagen nicht geklappt hatte, funktionierte plötzlich. Bad Saulgau spielte die Angriffe geduldig aus, der Rückraum traf, die Kreisanspiele an Jochen Schäfer und Patrick Osterc klappten, die Tempogegenstöße mit Fabian Kohler und Patrick Engler fanden ihr Ziel. Torhüter David Bakos parierte was aufs Tor kam und von den Außenpositionen ließen Andreas Csuka (links) und Matthias Fuchs (rechts) den Gästetorhütern meist keine Chance. Nach 25 Minuten hatte sich Bad Saulgau einen Zehn-Tore-Vorsprung herausgespielt, ging aber nicht vom Gaspedal.

Auch im zweiten Abschnitt zeigte Bad Saulgau kein Mitleid mit dem Gegner. Bei den Gästen waren nur der großgewachsene Rückraumschütze Marius Widmann, Patrick Kümmel und Lautersteins schnellster Akteur Philipp Hansmann in Normalform. Zu wenig für Bad Saulgau an diesem Abend, der Angriffsmotor lief mit hoher Drehzahl. Eine klare Leistungssteigerung zeigt auch Abwehrstratege Daniel Balan, zuletzt zu oft verhalten, aber an diesem Abend vielleicht der beste Akteur auf dem Parkett. Er glänzte durch souveräne Defensivarbeit und exzellentes Offensivverhalten. Nach einem herrlichen Rückraumtreffer von Michael Reck zum 35:19 begann die Schlussoffensive. Den Schlusspunkt setzten dann passenderweise Balan und Allrounder Patrick Engler mit zwei Treffern zum 40:22-Endstand.

Nach dem Spiel zeigte sich TSV-Trainer Matthias Kempf sehr zufrieden: „Zu Beginn war es ein Spiel auf Augenhöhe. Dann konnten wir genau das umsetzen, was wir im Training geübt haben und was wir können. Wir haben das heute auf die Platte gekriegt. Großes Lob an die Mannschaft. Die Einstellung stimmte heute zu einhundert Prozent. Wir müssen so weiter machen und aber wissen, dass es nicht von alleine läuft. Heute wird gefeiert, am Dienstag sind wir wieder auf dem Boden und trainieren mit Hochdruck weiter“, sagte der Coach. Lautersteins Spielertrainer Sebastian Rieger meinte: „Wir sind nicht in Bestbesetzung angetreten, hatten einige Ausfälle. Das soll aber keine Entschuldigung sein. Alle haben einfach die erforderliche Leistung vermissen lassen.“

Mit diesem Sieg stellt der TSV Bad Saulgau (6:4 Punkte) den Kontakt zum oberen Tabellendrittel her. Nächster Gegner ist am Samstag, 20. Oktober, 20 Uhr BW Feldkirch. Zu diesem Spiel wird ein Fanbus eingesetzt. Abfahrt ist um 16 Uhr auf dem Festplatz hinter der Stadthalle.