Bad Saulgau verspielt den Vorsprung

Im Kampf um den Klassenerhalt in dwe Handball-Württembergliga hat der TSV Bad Saulgau am Samstagabend einen erneuten Rückschlag hinnehmen müssen. Die Bad Saulgauer unterlagen, trotz aufopferungsvollen Kampfes, gegen den Favoriten Wolfschlugen knapp mit 24:26. Und das, obwohl Bad Saulgau elf Minuten vor Schluss noch mit drei Toren Differenz und acht Minuten vor dem Ende mit zwei Treffern vorne gelegen hatte. Die beiden Mannschaften lieferten sich bis zum Schluss ein engagiertes, intensives und spannendes Match.

Zwar zeigte der TSV Bad Saulgau im Vergleich zu den Spielen der vergangenen Wochen eine deutliche Leistungssteigerung, drehte zu Beginn des letzten Spieldrittels auf, überrannte den Gegner förmlich, lag mit drei Treffern in Führung. Doch am Ede standen Gabriel Senciuc und Co. ohne Punkte da. Da gleichzeitig Wangen in Albstadt siegte, spitzte sich die Lage für Bad Saulgau weiter zu. Die MTG Wangen und der TSV Bad Saulgau tauschten die Plätze, Bad Saulgau rutschte auf einen direkten Abstiegsplatz. Die Mitkonkurrenten im Kampf gegen den Abstieg Herbrechtingen/Bolheim und Winzingen/Wißgoldingen/Donzdorf gewannen ebenfalls und vergrößerten ihren Vorsprung auf den TSV Bad Saulgau auf drei beziehungsweise fünf Punkte.

Wolfschlugens Spielführer Matthias Kania verschaffte sich gleich zu Beginn durch einige gekonnte Aktionen Respekt und brachte mit seinen Kollegen Michael Kutschbach und Marcel Panitz sein Team mit 3:1 in Führung. Doch der TSV Bad Saulgau kämpfte mit den Mittespielern Dennis Kaumann und Istvan Gaspar und blieb einigermaßen auf Schlagdistanz zum Gegner. In den ersten 19 Minuten kassierte der TSV gleich vier Siebenmeter-Strafwürfe, von denen Matthias Kania drei verwandelte. In dieser Zeit bekam der TSV Bad Saulgau seinerseits nur einen Strafwurf zugesprochen, den Andreas Csuka verwandelte. Trotz einer guten, geschlossenen Abwehrleistung und eines glänzend parierenden Torhüters Jonas Engler schafften es die Hausherren, sich durch ihre erfahrenen Akteure bis zur Pause auf vier Treffer vom TSV abzusetzen.

Nach der Pause wirkte die Abwehr der Bad Saulgauer um Patrick Osterc, Michael Reck, Daniel Balan, Patrick Engler und Sebastian Luib noch geschlossener und provozierte die „Hexabanner“ zu Fehlern im Angriff. Diese nahm der TSV Bad Saulgau gerne an und erzielte fünf Treffer in Folge. Plötzlich zeigte die Anzeigetafel 21:18 für den Gast und elf Minuten vor dem Ende schien eine Überraschung in greifbare Nähe gerückt. Doch dann war der Lauf der Bad Saulgauer wieder wie abgeschnitten, auch weil Wolfschlugen auf Manndeckung gegen Dennis Kaumann und Istvan Gaspar umgestellt hatte. Auch die beiden Unparteiischen trugen am Ende durch einige zweifelhafte Entscheidungen, wie die Aberkennung eines TSV-Treffers oder Zweiminutenstrafen, nicht gerade dazu bei, das Spiel zuberuhigen. Am Ende war dann doch die Cleverness des Favoriten entscheidend, der die Unruhe der letzten Minuten für sich zu nutzen wusste. „Wenn wir so engagiert zu Hause gegen Winzingen aufgetreten wären, hätten wir nicht verloren. Wir haben das Spiel gedreht und müssen trotz allem cleverer sein und das Spiel nach dieser Führung nach Hause bringen“, sagte Mittemann Dennis Kaumann nach dem Spiel und ärgerte sich. Sogar die gegnerischen Fans attestierten ihrer Mannschaft einen glücklichen Sieg.

Jetzt kommt Heiningen

„Ich bin, wie auch die Mannschaft, fix und fertig. Wir haben ein gutes Spiel gezeigt, waren viel besser als zuletzt und haben endlich das auf die Platte gebracht, was wir trainiert haben. Die erste und zweite Welle waren gut, die Abwehrarbeit auch. Klar haben wir schon noch einige technischen Fehler gemacht und der Gegner ist routiniert und sehr clever, trotzdem hat die Mannschaft meiner Meinung nach dieses Mal unverdient verloren“, sagte ein sichtlich schwer enttäuschter TSV-Coach Gabriel Senciuc. „Es war ein gutes Spiel von beiden Mannschaften. Wir hatten wenig Wechselmöglichkeiten. David Tovmasyan und Jochen Schäfer haben trotz ihrer Verletzungen gespielt und ihre Sache sehr gut gemacht. Das Spiel hatte auf jeden Fall Württembergliganiveau“, ergänzt Senciuc.

Nächster Gegner ist am Samstag, den 24. März, um 18 Uhr in der Kronriedhalle der Tabellendritte TSV Heiningen.