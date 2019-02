Bad Saulgau verschenkt den Sieg

Handball-Landesligist TSV Bad Saulgau ist am Samstagabend nicht über ein 31:31-Unentschieden (Halbzeit: 16:17) gegen den SC Vöhringen hinausgekommen. Vor 700 Zuschauern war das Ergebnis in der Kronriedhalle am Ende leistungsgerecht. Beide Mannschaften lieferten sich das erwartet schnelle und spannende Spiel. Beim TSV Bad Saulgau fehlte Spielmacher Istvan Gaspar. Das Kempf-Team rannte meist einem Rückstand hinterher. Doch in der Schlussminute hatte Bad Saulgau bei 31:30-Führung und Ballbesitz die Chance, das Spiel für sich zu entscheiden. Doch die Hausherren schenkten dem Gegner, bei dem vor wenigen Tagen Trainer Gunther Kotschmar aus persönlichen zurückgetreten war, durch einen viel zu früh abgeschlossenen Angriff den Ball. Das nutzte das Team des neuen Cheftrainers und bisherigen „Co“ Christoph Klingler zum Ausgleich.

Schon der Start Bad Saulgaus geriet holprig. Vöhringen ging schnell mit 2:0 in Führung, Bad Saulgau glich durch Treffer von Balan und Kaumann aus. Doch Vöhringen legte erneut zwei Treffer vor. Balan und Tovmasyan (2) brachten den TSV wieder in Führung, Matthias Fuchs und wiederum Daniel Balan sorgten für das 9:8 (16.).

Da ist Musik drin

Doch fortan rannte Bad Saulgau den Vöhringern hinterher. Allenfalls reichte es im günstigsten Fall zum Ausgleich. Valentin Istoc und Kevin Jähn sorgten dafür, dass die Gäste Vorteile auf der Platte hatten. Doch sie zogen nicht davon. Es entwickelte sich ein schnelles, intensives, spannendes und phasenweise niveaureiches Spiel. Beide Mannschaften zeigten Einsatz, der Funke sprang auf die Tribüne über, denn auch die Gäste hatten zahlreiche Fans mitgebracht. Die konsequent leitenden Unparteiischen schickten die beiden Mannschaften beim Stande von 17:16 für die Gäste in die Pause. Die Original Sulgamer Sauschwanzmusik hielt die Stimmung derweil hoch.

Trotz des 17:17-Ausgleichs durch David Tovmasyan verlor der TSV Bad Saulgau nach der Pause etwas den Faden. Valentin Istoc und Kevin Jähn trafen insgesamt drei Mal und brachten die Gäste mit 20:17 in Front. Bad Saulgau profitierte nun - trotz Personalmangels - von seiner konditionellen Stärke.

Unter dem Jubel der Fans arbeitete sich der TSV Bad Saulgau an Vöhringen heran und ging durch einen herrlichen Treffer des fünffachen Torschützen Fabian Kohler mit 28:27 in Führung (51.). Vöhringen glich aus, Daniel Balan legte wieder vor. Als Balan auch den 31:30-Führungstreffer erzielte, Torhüter Armin Greiner zwei Mal parierte und der TSV eine halbe Minute vor der Schlusssirene in Ballbesitz war, glaubten die meisten TSV-Fans an einen weiteren Bad Saulgauer Heimsieg. Doch die nun offensive Abwehr der Vöhringer verwirrte den TSV so sehr, dass er den Angriff viel zu früh abschloss und dem Sportclub noch einen letzten Tempogegenstoß ermöglichte, der zum - leistungsgerechten - 31:31-Unentschieden führte.

Der TSV klettert mit diesem Remis auf Tabellenplatz vier. Am Samstag, 3. März steht das nächste Heimspiel an. Der TSV empfängt bereits um 17 Uhr in einem Nachholspiel Tabellenschlusslicht Kuchen/Gingen.