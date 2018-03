Bad Saulgau verliert das Kellerduell

Es bleibt dabei: Der TSV Bad Saulgau tut sich gegen Gegner aus der unteren Tabellenhälfte, also gegen die direkte Konkurrenz, schwer. Wie schon das Hinspiel hat der TSV Bad Saulgau auch das Rückspiel in der Württemberg-Liga Süd gegen den TV Gerhausen verloren und sich dabei selbst ein Bein gestellt. Am Ende entführte die Mannschaft von Trainer Jochen Trinkner die Punkte aus der Bad Saulgauer Kronriedhalle vor 650 Zuschauern mit einem 23:22-Erfolg.

Der erste Schock traf Bad Saulgau aber schon vor dem Spiel. Trainer Gabriel Senciuc musste auf zwei wichtige Stützen verzichten: Rückraumschütze und Hoffnungsträger David Tovmasyan musste als Folge seiner Verletzung aus dem Spiel gegen Unterensingen, nach einem Foul eines Unterensinger Spielers, ebenso passen wie Linkshänder Sebastian Luib, der mit einem grippalen Infekt ausfiel.

Doch nicht nur deshalb startete der TSV Bad Saulgau verschlafen, lag schnell mit 0:2 zurück. Doch dann fing sich die Senciuc-Mannschaft und ging durch drei Treffer in Folge von Michael Reck, Daniel Balan und Patrick Osterc mit 3:2 in Front. Nelu Rosca verwarf zwar anschließend einen Siebenmeter, traf aber gleich danach zur erneuten Führung (4:3). Doch nun reihte sich ein individueller Fehler an den nächsten. Zwar produzierten auch die Gäste Fehlpässe und Fehlwürfe am Fließband, dennnoch konnte Gerhausen durch die Routiniers Daniel Bux und Jannis Brinz die noch größeren Unsicherheiten der Bad Saulgauer nutzen und in Führung gehen. TSV-Torhüter David Bakos parierte, was zu halten war, doch die Gegenangriffe endeten nach Ungenauigkeiten oft im Nirgendwo. Gerhausen dagegen setzte sein Abwehrkonzept gegen die TSV-Angreifer sehr effektiv um. Zu selten kamen die Hausherren frei zum Wurf. Es fehlten die kreativen Ideen, um die dicht gestaffelte Abwehr der Gäste zu überlisten. Nun ließ auch die Körpersprache tief blicken, zudem verstrickten sich die Bad Saulgauer in zu viele Einzelaktionen, liefen sich immer wieder fest. Zwar kam der TSV durch Andreas Csuka, Patrick Engler und den gesundheitlich angeschlagenen Istvan Gaspar immer wieder bis auf einen Treffer heran, doch zu mehr reichte es im ersten Abschnitt einfach nicht. Beim Stand von 12:10 für Gerhausen ging es in die Pause.

Osterc sieht Rote Karte

David Bakos machte zu Beginn des zweiten Abschnitts für Youngster Jonas Engler Platz, der sich gleich auszeichnen konnte. Der Angriff der Hausherren agierte nun etwas zielstrebiger, Bad Saulgau traf dreimal in Folge und glich zum 14:14 aus. Doch anstatt genauso entschlossen fortzufahren, riss der Faden erneut. Die Gäste provozierten nun mit klugen Kreisanspielen viele Fouls der Gastgeber. Die gut leitenden Unparteiischen ahndeten die Fouls meist mit berechtigten Siebenmetern. Gerhausens Peter Mayer verwandelte vier von sechs Strafwürfen. Als auch noch Bad Saulgaus Kreisläufer Patrick Osterc wegen eines Fouls an einem frei vorm Tor stehenden Gegenspieler die Rote Karte sah, schien das Spiel gelaufen. Doch Dennis Kaumann, Istvan Gaspar und Andreas Csuka hielten durch Einzelaktionen den TSV im Spiel. Vier Minuten vor Schluss hatten die Bad Saulgauer beim Stande von 21:21 sogar immer noch die Chance, das Spiel für sich zu entscheiden. Doch wieder mal war ein Gegner cleverer. Raphael Sauter per Siebenmeter und Daniel Bux machten alles klar zum 23:22-Sieg für die Gäste.

Glück für Bad Saulgau, das am kommenden Wochenende spielfrei ist: Da auch die direkten Konkurrenten im Kampf um den Klassenerhalt Federn lassen mussten, steht der TSV Bad Saulgau nicht auf einem direkten Abstiegsplatz. Allerdings folgen nun die „Vierpunktespiele“ in Albstadt (3. März) und zu Hause gegen Winzingen/Wißgoldingen (10. März).

Ein sichtlich enttäuschter Allrounder Patrick Engler sagte: „Gerhausen wollte den Sieg mehr als wir. Wir waren einfach zu lasch, haben zu wenig Emotionen gezeigt. Die Körpersprache war unzureichend. Wir haben die Köpfe hängen lassen. Es nützt jetzt alles nichts. Das Spiel muss abgehakt, die Köpfe müssen wieder frei werden. Wir wissen, wo die Fehler liegen. Der Angriff war katastrophal. Wir müssen uns jetzt zwei Wochen intensiv auf das Albstadtspiel vorbereiten.“

Jochen Trinkner, Trainer des TV Gerhausen und einst Spieler und Trainer in Bad Saulgau: „Ich bin mit der Leistung meines Teams sehr zufrieden. Der Sieg geht in Ordnung. Vor dem Spiel hätte ich auch für ein Unentschieden unterschrieben. Wir haben alles gegeben und uns richtig gut vorbereiten können. Nächste Woche möchten wir auch gegen Albstadt gewinnen. Bad Saulgau hat eine gute Mannschaft und wird sicher auch noch die nötigen Punkte zum Klassenerhalt holen.“