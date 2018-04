Bad Saulgau verabschiedet sich mit einem Sieg

Aufgrund einer soliden Abwehrleistung und einer guten kämpferischen Einstellung hat der TSV Bad Saulgau am Samstagabend den HVRW Laupheim in dessen Halle mit 25:24 (11:9). Ohne den verletzten Nelu Rosca und mit einem stark angeschlagenen Regisseur Istvan Gaspar siegte die Mannschaft von Trainer Gabriel Senciuc völlig verdient. Dieser Sieg im für den TSV letzten Saisonspiel war ein einigermaßen versöhnlicher Abschluss für die vielen mitgereisten Fans, die über die gesamte Spieldauer fast Heimspielatmosphäre herstellten. Der Abstieg in die Landesliga stand jedoch bereits vor dem abschließenden Spiel fest.

Auch die Laupheimer wollten den Sieg, war dies doch das letzte Heimspiel des scheidenden Trainers Klaus Hornung sowie der Feldspieler Patrick Müller, Mihut Pancu und Torhüter Andreas Biller. Doch die Bad Saulgauer waren offensichtlich entschlossener und begannen stark. Bevor die Hausherren so richtig ins Spiel kamen, legte der TSV zweimal durch David Tovmasyan, Patrick Osterc und Michael Reck zum 4:0 vor. Der starke HVRW-Akteur Julian Nief sorgte nun dafür, dass die Einheimischen nicht noch weiter in Rückstand gerieten und brachte sein Team wieder bis auf einen Treffer an die Bad Saulgauer heran. Doch mehr ließ der TSV nicht zu. Dazu trug auch der gut aufgelegte Torhüter David Bakos bei. Mit 11:9 für den TSV ging’s in die Katakomben.

Dennis Kaumann, Jochen Schäfer und Daniel Balan stellten nach der Pause wieder einen größeren Vorsprung her, der nun eingewechselte Youngster Torhüter Jonas Engler tat sein übriges dazu. Zwischen der 38. und 48. Minute pendelte sich der Vorsprung nun auf vier bis fünf Treffer ein, bis Routinier Mihut Pancu durch sehenswerte Aktionen sein Team Treffer um Treffer an den TSV herankommen ließ. Einigen TSV-Fans schwante schon wieder Böses, denn in der laufenden Saison gab's solche Situationen zuhauf, als der TSV über 50 Minuten das bessere Team war und am Ende doch noch den Kürzeren zog. Diesmal schien zwar wieder etwas die Luft auszugehen, doch die Bad Saulgauer kämpften und gab das Spiel nicht mehr aus der Hand. Das ganze Match über lag der TSV in Führung und hatte sich damit den Sieg redlich verdient.

„Wir konnten ohne großen Druck aufspielen und es hat ganz gut geklappt. Die Abwehr stand gut und auch im Angriff ist es wieder ein bisschen besser geworden. Die Mannschaft hat im Spiel und auch diese Woche im Training Charakter gezeigt“, freute sich der scheidende TSV-Trainer Gabriel Senciuc.