Bad Saulgau taumelt Richtung Kreisliga

Der FV Bad Saulgau taumelt der Kreisliga A entgegen. Nach dem 0:1 gegen den Mitabstiegskonkurrenten SV Ebenweiler am Sonntag muss Bad Saulgau schon auf ein mittleres Wunder hoffen, um die Bezirksliga zu halten. Dagegen marschieren die Sportfreunde Hundersingen stramm Richtung Landesliga-Relegation. Beim 5:4 gegen den FV Neufra schüttelten sie einen weiteren Konkurrenten ab. Eine Trennung gab es vergangene Woche: Franz-Peter Scherer ist nicht mehr Trainer in Hohentengen. Nach der 2:3-Niederlage am Mittwoch in Laiz übernahm Andreas Remensperger die Leitung der Mannschaft.

FC Laiz - SV Sigmaringen 0:1 (0:0). - Tor: 0:1 Jallow Alimou (75.). - Z.:180. - Die Hausherren zeigten von Beginn an eine überzeugende Leistung und waren schnell die dominierende Mannschaft. Nur die Chancenverwertung wollte nicht klappen. Ümit Oytun, der im Tor stand und Inkonsequenz in der Offensive der Gastgeber verhinderten den Führungstreffer in der ersten Halbzeit. Auch im zweiten Spieldurchlauf blieb das Bild gleich: Laiz war am Drücker, Sigmaringen konnte kaum Akzente setzen. Die Möglichkeiten für den FCL häuften sich zunehmend, die besten Gelegenheiten vergaben dabei Mergel und Marquardt, die den Ball jeweils ans Aluminium setzte (52./70.). Kurz darauf kamen die Kreisstädter zum ersten Mal gefährlich vors Tor und Alimou gelang direkt das 0:1 für die Gäste. Hierbei umkurvte Jallow Alimou den Torwart und musste nur noch einschieben. Laiz drängte in der Schlussphase nochmals auf den Ausgleich, konnte die unglückliche Niederlage jedoch nicht mehr abwenden. „Wir haben heute ein klasse Spiel auf sehr hohem Niveau gezeigt. Es war eindeutig mehr drin für uns in der Partie. Sigmaringen hatte über 90 Minuten nur eine Möglichkeit. Die Gäste haben uns eiskalt bestraft“, berichtete FCL-Abteilungsleiter Heiko Zoll nach Abpfiff der Begegnung.

FV Bad Saulgau - SV Ebenweiler 0:1 (0:1). - Tor: 0:1 Michael Wetzel (36./FE). - Z.:120. - „Die Zuschauer sahen heute eine blutleere Mannschaft. Im Abstiegskampf ist das dann natürlich zu wenig“, sagte der stellvertretende Vorsitzende des FV Bad Saulgau, Holger Beutel, nach der Begegnung. Der FV Bad Saulgau erspielte sich über das ganze Spiel hinweg gerade mal eine Abschlussgelegenheit. Es mangelte erheblich an Einsatzwille und Laufbereitschaft. Ebenweiler konnte zwar auch kein Offensivfeuerwerk zünden, spielte die Partie jedoch nach der Führung im ersten Durchgang durch Michael Wetzel souverän zu Ende. Der SVE verwaltete den Vorsprung gegen erschreckend schwache Hausherren geschickt und fährt einen immens wichtigen Dreier im Kellerduell ein.

FC Mengen - TSG Rottenacker 1:1 (1:0). - Tore: 1:0 Alexander Klotz (34.), 1:1 Marcel Holz (67.). - Z.:200. - Die Gäste aus Rottenacker waren das bessere Team und setzten den Tabellenprimus gehörig unter Druck. Mit bemerkenswertem Zweikampfverhalten und großem Laufeinsatz boten sie dem FC Mengen über das ganze Spiel hinweg Paroli. Das 1:0 durch Alexander Klotz nach einem Eckstoß konnte Marcel Holz Mitte des zweiten Durchgangs noch ausgleichen. Das 1:1 war dabei der Abschluss einer sehenswerten TSGR-Kombination. Somit muss Mengen den zweiten Punktverlust dieser Spielzeit hinnehmen. „Für uns ist der Punktgewinn letzten Endes sogar noch etwas glücklich. Die Gäste präsentierten sich heute sehr aggressiv und zweikampfstark. Rottenacker hatte die klareren Chancen“, sagte Mengens sportlicher Leiter Mario Campregher nach Abpfiff des Spiels.

SF Hundersingen - FV Neufra 5:4 (1:1). - Tore: 1:0 Dennis Heiß (8.), 1:1 Siegfried Lapin (10.), 2:1 Xaver Koch (53.), 3:1 Marcel Störkle (57.), 3:2 Fabian Brehm (73./FE), 4:2 Dennis Heiß (75.), 4:3 Christian Münz (77.), 5:3 Xaver Koch (78.), 5:4 Fabian Brehm (90.). - Gelb-Rote Karte: Rene Recker (66./FVN; Reklamieren). - Z.:270. - Das Topspiel dieses Spieltages zeichnete sich durch einen furiosen Start aus: Bereits nach zehn Minuten stand es 1:1 durch Tore von Heiß und Lapin. Danach beruhigte sich das Geschehen wieder etwas, die Teams neutralisierten sich meist im Mittelfeld. Im Anschluss an den Seitenwechsel gewann die Partie wieder erheblich an Dynamik. Es ging immer wieder hin und her inklusive Großchancen auf beiden Seiten. Die Mannschaften waren auf Augenhöhe, letzten Endes entschied die exzellente Chancenverwertung der Hausherren das Spiel. Am Ende einer torreichen Partie gehen die Sportfreunde aufgrund ihrer Effizienz als verdiente Sieger vom Platz. „Wir haben heute clever gespielt und unsere Möglichkeiten nach den Tempogegenstößen erfolgreich verwertet. Ein verdienter Heimerfolg“, resümierte SFH-Spielleiter Karl Störkle nach dem Aufeinandertreffen.

SV Hohentengen - FV Altshausen 2:2 (2:1). - Tore: 1:0 Fabian Beckert (7.), 1:1 Marc Krämer (17.), 2:1 Kai Remensperger (20.), 2:2 Martin Funk (71.). - Z.:200. - Im ersten Spiel nach der Trennung von Franz-Peter Scherer ging der SV Hohentengen von Beginn an couragiert zu Werke. Lohn: Die frühe Führung durch Torjäger Fabian Beckert. Von Altshausen war zu Beginn noch nicht viel zu sehen, Hohentengen war am Drücker. Umso überraschender fiel dann der Ausgleich: Nach einem Faux-Pas der SVH-Defensive war Marc Krämer zur Stelle und erzielte das 1:1. Nur drei Minuten später erfolgte allerdings wieder die Antwort der Göge-Kicker, Kai Remensperger stellte mit seinem Tor den alten Abstand wieder her. Im zweiten Durchgang war der SV Hohentengen weiterhin das bessere Team. Hahn und Beckert verpassten mit ihren Pfostentreffern ein höheres Ergebnis (55./64.). Der FVA steckte trotz der optischen Überlegenheit der Hausherren nicht auf. Mit großem Einsatz kämpfte sich die Rädel-Elf zurück ins Geschehen. Martin Funk gelang so noch der 2:2-Schlusspunkt von der Strafraumkante aus. Fazit: Hohentengen ist zwar über weite Strecken das bessere Team, kann dies jedoch nicht im Ergebnis ausdrücken. Altshausen bestrafte diese Nachlässigkeiten gegen Ende der Partie und sichert sich so den Punktgewinn.

SV Uttenweiler – FC Krauchenwies/Hausen 2:0 (1:0). - Tore: 1:0 Johannes Jäggle (9.), 2:0 Felix Steiner (88.). - Z.: 180. - Der SV Uttenweiler begann sehr druckvoll gegen die defensiv stehenden Gäste und erspielte sich gleich gute Möglichkeiten, die zunächst nicht zum Erfolg führten. In der 9. Minute schnappte sich Johannes Jäggle den Ball seinem Gegenspieler vom Fuß und marschierte Richtung Tor des FCK, umkurvte den Keeper und schob zum 1:0 ein. Im weiteren Spielverlauf blieb der SVU weiter schwungvoll in seinem Spiel nach vorne und Mitte der ersten Hälfte traf Viktor Ruff mit einem Schuss aus 30 Metern nur den Pfosten. Fast im Gegenzug die beste Torchance der Gäste, doch auch hier rettete das Aluminium nach einem Kopfball. Bis zur Pause gelang den Blau-Weißen dann nur noch wenig, die Gäste mühten sich zwar, konnten aber nur wenig Druck ausüben. In Durchgang zwei lockerten die Gäste etwas die Defensive und hatten mit zunehmender Spieldauer immer mehr Spielanteile. Doch für das Tor des SVU wurde es nicht wirklich gefährlich. Das gab auch Platz bei Kontern für den SVU, doch der Anhang musste bis zur 88. Minute warten, ehe der eingewechselte Felix Steiner das 2:0 und somit auch den Endstand markierte.

SG Altheim - SV Bad Buchau 1:2 (1:1). - Tore: 1:0 Daniel Eberhardt (12.), 1:1 Fabian Baur (42.), 1:2 Richard Bin (64.). - Nach Aussage von SG-Trainer Joachim Oliveira hat der SV Bad Buchau „alles reingehängt, was möglich war“. Nach der Altheimer Führung wurde der Ball zum 1:1 von der Mauer abgefälscht und das 1:2 resultierte aus einem Kopfball nach Eckball. Die SG Altheim hatte auch Pech, als ein Schuss von Kai Engelhardt vom Innenpfosten abprallte. Der Schiedsrichter habe dem Gastgeber zwei Elfmeter versagt, so die Altheimer.

FV Schelklingen-Hausen - FV Bad Schussenried 1:2 (0:1). - Tore: 0:1 Luca Maucher (40.), 1:1 Luca Schleiblinger (49.), 1:2 Patrick Baur (89.). - Auch in diesem Spiel waren die Schelklinger vom Pech verfolgt. Schon innerhalb der ersten 30 Minuten musste Jens Kannemann drei Spieler verletzt auswechseln. Gegen Spielende vergaben die Gastgeber drei klare Torchancen und bekamen im Gegenzug das 1:2. „Ein Punkt wäre verdient gewesen“, so FV-Trainer Jens Kannemann.