„Bad Saulgau tanzt“ kehrt zurück: ein Eintritt, acht Partys

Acht Locations, acht DJs, acht Partys - ein Eintritt. Am Samstag, 12. November, kehrt die Musiknacht „Bad Saulgau tanzt“ nach zweijähriger Corona-Zwangspause zurück. Mit einem Eintritt erhalten Besucher und Besucherinnen Zugang zu allen teilnehmenden Locations. Von Hip-Hop bis Rock ist alles dabei. Die Partys in der Übersicht.

Zum Sternen

Im Gasthaus zum Sternen legt DJ Kaufe aus Messkirch auf. Mit Schlager und Après-Ski-Hits will er für Partystimmung sorgen. Der DJ wird seit 20 Jahren für Narrentreffen, Hochzeiten oder Firmenfeiern gebucht.

Café am Stadtforum

Songs der 90er und 2000er spielt DJ Beetstyle im Café am Stadtforum. Dabei legt er keine fertigen Mash Ups auf, sondern mischt die Lieder live. Der DJ spielte schon auf dem Frauenfeld und ist Stammgast beim Southside.

Zum Böhsen Onkel

Im Zum Böhsen Onkel hat der Bad Saulgauer DJ Paulaner ein Heimspiel. Mit harten Klängen will er für Headbanging sorgen. Ist als DJ in Diskotheken in ganz Deutschland unterwegs.

Smokers 4nd Avenue

DJ T-Rex legt im Smokers 4nd Avenue die Hip-Hop-Beats auf. Der DJ teilte sich die Bühnen bereits mit zahlreichen gestandenen Hip-Hop-Größen und spielt in ganz Deutschland 140 Gigs pro Jahr.

No Name

Der Stuttgarter DJ Fettnan will im No Name die 80er-Nostalgie aufleben lassen. Er ist seit 20 Jahren als DJ unterwegs und auf 80er-Partys spezialisiert.

Haus am Markt

DJ Caspa spielt im Haus am Markt Funk auf Vinyl. Der DJ verpackt dabei Musik mit Storytelling und tritt vor allem in Süddeutschland auf.

Franziskaner

„Oldies but Goldies“ lautet das Party-Motto von DJ Elle im Franziskaner. Der DJ spielt die Klassiker der vergangenen Jahrzehnte. Darunter Abba, die Rolling Stones und Herbert Grönemeyer.

Kostbar

DJ Philhouse aus Ulm spielt in der Kostbar Charts und Elektro. Der DJ ist seit 2011 auf Partys und Festivals in Süddeutschland und im europäischen Ausland unterwegs.