Bad Saulgau startet großen Musikwettbewerb

Die Freunde und Förderer der städtischen Musikschule Bad Saulgau veranstalten am Samstag, 2. Juli, von 17 bis 20.30 Uhr im Lichthof des Alten Klosters den Kurt-Staud-Musikwettbewerb für die VDM-Musikschulen des Landkreises Sigmaringen. Für alle Instrumentalisten und Sänger der Geburtsjahrgänge 2003 bis 2008 ist der Wettbewerb ausgeschrieben. Gemeldet haben sich eine Sängerin, zwei Pianisten, ein Saxophonist, eine Querflötistin mit Klavierbegleitung, eine Querflötistin, eine Klarinettistin und ein Schlagzeuger. Der Kurt-Staud-Musikwettbewerb findet öffentlich im Rahmen eines Konzertes statt.

Neben den drei national und international anerkannten Juroren hat auch das Publikum eine Wertungsstimme. Die Wertungsbögen werden vor dem Konzert verteilt. Bedingung für das mitwertende Publikum ist, dass alle Musikbeiträge angehört werden. Der Wettbewerb hat außerdem eine Besonderheit, indem jeder Instrumentalist/Gesangssolist einen dreiminütigen Vortrag in freier Rede zu seinem gespielten Programm hält. Ganz nebenbei erfahren hierdurch die Zuhörerinnen und Zuhörer einige Hintergründe zu den gespielten Musikwerken. Das Publikum ist willkommen. Der Eintritt zu dieser Veranstaltung im Lichthof des Alten Klosters ist frei.

Renommierte Jury

In der Jury sitzen Wolfgang Rüdiger, Sophia Bart und Marcus Hartmann. Wolfgang Rüdiger studierte Schulmusik mit den Hauptfächern Klavier und Fagott, Analyse und Komposition, Philosophie und Pädagogik in Essen. Es folgte ein künstlerischer Hochschulabschluss am Fagott und die Promotion zur Musikwissenschaft in Freiburg. Seit 2001 ist er Professor für Musikpädagogik und künstlerisch-pädagogische Ausbildung an der Robert-Schumann-Hochschule Düsseldorf. Von 1998 bis 2001 war er zusätzlich Professor an der Hochschule für Künste in Bremen. Seit 1986 ist der Fagottist und künstlerischer Leiter des Ensemble Aventure in Freiburg.

Sophia Bart absolvierte ihr Gesangsstudium an der Musikhochschule in Karlsruhe bei Professor Erika Markgraf und ein Klavierstudium bei Professor Günter Reinhold. 1982 wurde sie erste Preisträgerin beim VDMK-Wettbewerb im Fach Oper. Nach dem Studium wurde sie als Solistin an das Staatstheater Saarbrücken verpflichtet. Ein weiteres Engagement brachte sie an das Stadttheater Bern. Schließlich führte ihr Weg an die Volksoper nach Wien wo sie wichtige Rollen im Mezzofach präsentierte. Sophia Bart ist neben ihren künstlerischen Auftritten verpflichtet als Dozentin für Gesang an der Robert-Schumann-Hochschule in Düsseldorf.

Am Mozarteum in Salzburg studiert

Marcus Hartmann studierte am Mozarteum in Salzburg Violine. Unter Sandor Vegh spielte er in der Camerata Akademica, ebenso im Kammerorchester Salzburg, mit denen er Tourneen durch Europa und in Asien sowie CD-Aufnahmen absolvierte. Von 2001 bis 2008 leitete er die Jugendmusikschule Württembergisches Allgäu. Dirigierstudien in Ulm, Wien und Budapest rundeten folgend seine Ausbildung ab. Er ist Dirigent des Oberschwäbischen Kammerorchesters, des Westallgäuer Kammerorchesters sowie des Städteorchesters Württembergisches Allgäu. 2019 erzielte Marcus Hartmann im internationalen Wettbewerb für Dirigieren in Budapest einen dritten Preis.