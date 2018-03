Bad Saulgau siegt beim Tabellendritten

Nach dem überraschenden 5:3-Auswärtssieg beim 1. PBC Sankt Augustin und einem 4:4 beim 1. PBC Hürth-Berrenrath hat der 1. PBC Bad Saulgau den Klassenerhalt in der der 2. Pool-Billard-Bundesliga fast sicher. Vier Spieltage vor Saisonende haben die Bad Saulgauer acht Punkte Vorsprung auf einen direkten Abstiegsplatz. Durch die vier Punkte am Wochenende haben die Bad Saulgauer den Anschluss ans Mittelfeld der Tabelle hergestellt und können an den verbleibenden Spieltagen sogar noch den direkten Klassenerhalt schaffen, um so das Relegationsspiel gegen den Drittletzten der Nordstaffel zu vermeiden. Vor allem mit dem 5:3-Erfolg beim Tabellendritten in Sankt Augustin überraschten Steffen Gross und sein Team. Für die Punkte der Bad Saulgauer sorgten Karoly Kis, der beide Partien, im 9-Ball sowie im 14.1 endlos, gewann. Außerdem punkteten Steffen Gross (8-Ball), Martin Schwab (9-Ball) und Thomas Doussos (8-Ball). Im zweiten Spiel des Wochenendes, am Sonntag, versäumte es der 1. PBC Bad Saulgau durch das 4:4 beim Tabellenvorletzten in Hürth-Berrenrath allerdings nach Punkten an den vor ihnen liegenden Brotdorf und Dachau vorbeizuziehen. Dazu hätte es eines Sieges und drei Punkten bedurft. Für die Bad Saulgauer Punkte sorgten Steffen Gross, der sowohl im 8-Ball als auch im 10-Ball den Tisch als Sieger verließ sowie Thomas Doussos (10-Ball) und Karoly Kis (14.1 endlos), die jeweils eine Partie gewannen und eine Partie verloren. Martin Schwab musste im 14.1 endlos und im 9-Ball beide Punkte abgeben. Knapp war es vor allem im 9-Ball für Schwab, als er gegen David Avakian die Sätze mit 3:4 und 1:4 verlor, Thomas Doussos verlor seine zweite Partie, im 8-Ball, erst im Entscheidungssatz (4:2; 0:4; 0:4).