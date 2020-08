Bad Saulgau siegt beim Lokalderby

Uttenweiler und Bad Saulgau waren an diesem Spieltag eindeutig in Torlaune. Durch Kantersiege gegen Schelklingen-Hausen und den FV Altshausen setzten diese Teams ein deutliches Ausrufezeichen. Auch die Sportfreunde Hundersingen ließen ihrem Gegenüber keine Chance. In Hettingen gab es hingegen wenig Sehenswertes zu bestaunen, erst in der Schlussminute entschied die SGHI das Spiel für sich.

FV Altshausen - FV Bad Saulgau 2:7 (1:3) – Tore: 0:1 Niklas Häberle (2.), 0:2 Adrian Riedesser (14.), 1:2 Maximilian Raisle (16.), 1:3 Adrian Riedesser (42.), 2:3 Martin Funk (46./FE), 2:4 Julian Bechtle (48.), 2:5 Adrian Riedesser (55.), 2:6 David Widmann (61.), 2:7 Wakka Bass (84.); Z.:120 – „Für ein Lokalderby haben wir heute jegliche Gegenwehr vermissen lassen. Ein insgesamt schwaches Spiel von uns, an dessen Ende wir völlig verdient als Verlierer vom Feld gehen“, sagte FVA-Teammanager Werner Werz nach der Begegnung. Die junge FVA-Elf hatte erhebliche Probleme gegen die starken Gäste. Vor allem in der Abwehr unterliefen den Gastgebern zum Teil haarsträubende Fehler, die eiskalt ausgenutzt wurden. Ein Aufbäumen der Hausherren wurde schmerzlich vermisst.

SG Hettingen/Inneringen - FV Altheim 1:0 (0:0) – Tor: Stefan Funkenweh (90.+2.); Z.:200 – Die Zuschauer in Hettingen sahen ein sehr ereignisarmes Spiel. Die beiden Teams neutralisierten sich meist bereits im Mittelfeld und ließen nur wenig Torgefahr aufkeimen. Die Entscheidung fiel erst in den letzten Sekunden der Begegnung. Kurz vor dem Abpfiff der Begegnung fiel Stefan Funkenweh ein Abpraller vor die Füße, diesen verwertete er eiskalt zum 1:0-Siegtreffer.

SV Langenenslingen - SGM Blönried/Ebersbach 1:2 (0:1) – Tore: 0:1 Felix Weiß (1.), 1:1 Stefan Münst (61.), 1:2 Linus Weiß (81.); besonderes Vorkommnis: David Springer vergibt Strafstoß (SVL/38.); Z.:200 – Bereits nach zwanzig Sekunden fiel der erste Treffer: Felix Weiß markierte gegen verschlafene Hausherren das frühe 0:1. Erst in Durchgang zwei fiel der erlösende Ausgleichstreffer. In der Schlussphase sorgte Linus Weiß für den glücklichen 1:2-Schlusspunkt.

SF Hundersingen - SGM SW Donau 5:2 (4:0) – Tore: 1:0 Dennis Heiß (6.), 2:0 Timo Bischofsberger (23.), 3:0 Marcel Störkle (24.), 4:0 Xaver Koch (29.), 4:1 Lukas Ottenbreit (54.), 4:2 Luan Kukic (68.), 5:2 Manuel Ritter (73.); Z.: 250 – Hundersingen fegte im ersten Durchgang über die Gäste hinweg. Nach dem Seitenwechsel konnte Schwarz-Weiß Donau zwar verkürzen, die Sportfreunde aus Hundersingen machten jedoch kurz darauf durch Manuel Ritter den Sieg klar. „Die Mannschaften waren heute beide sehr spielfreudig. Durch großartige Kombinationen kamen wir immer wieder gefährlich vors Tor und nutzen unsere Chancen. Am Ende steht ein hochverdienter Sieg“, resümierte Hundersingens Abteilungsleiter Joachim Spöcker nach dem Abpfiff.

TSG Ehingen - SV Hohentengen 2:0 (0:0) – Tore: 1:0 Dominik Martin (55.), 2:0 Valentin Gombold (65.) – Die Gäste von der Göge entpuppten sich als der erwartet starke Gegner. In der ersten Halbzeit war die Partie ausgeglichen, doch hatte die TSG Ehingen ein Chancen-Plus. Gleich nach Spielbeginn musste jedoch TSG-Torhüter Mathias Grab mit einer tollen Aktion seine Mannschaft vor einem frühen Rückstand bewahren. Nach der Halbzeit drängte der Gastgeber auf eine Entscheidung. Der junge Dominik Martin leitete mit einem sehenswerten Tor zum 1:0 den Sieg ein. Mit einer starken Einzelleistung erhöhte Valentin Gombold auf 2:0. Obwohl es in der Schluss-Viertelstunde noch einige Chancen auf beiden Seiten gab, ist der Ehinger Sieg verdient. Der Gästetorhüter hat eine sehr gute Leistung geboten.

SG Altheim - FC Krauchenwies/Hausen 2:1 (0:0) - Tore: 1:0 Dominik Späth (75.), 2:0 Florian Madl (85.), 2:1 (86.) – Die Altheimer haben die Start-Niederlage in Hohentengen offensichtlich gut verdaut. Nach ausgeglichenem Spielverlauf hatten die Gastgeber in der letzten Viertelstunde ein spielerisches Übergewicht. Doch in dieser Zeit gab es sechs Eckbälle für den FC Krauchenwies in Folge, die aber durchweg abgewehrt wurden

SV Uttenweiler - FV Schelklingen-Hausen 6:0 (1:0) – Tore: 1:0, 2:0, 3:0 Florian Geiselhart (9., 50., 52.), 4:0 Felix Kötzle (60.), 5:0, 6:0 Pascal Volz (76., 80. FE). - Der Aufsteiger kam in seinem ersten Auswärtsspiel böse unter die Räder.