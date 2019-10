Handball-Landesligist TSV Bad Saulgau hat sein Punktekonto ausgeglichen. Am Sonntagabend siegte die Mannschaft von Matthias Kempf erstmals in dieser Saison auswärts, mit 28:24 in der Bodenseesporthalle in Friedrichshafen. Kempf hatte im Vorfeld vor der unorthoxen Art des Aufsteigers gewarnt.

Das erste Tor gehörte den Gastgebern, doch dann bestimmte der TSV das Spiel und traf vier Mal hintereinander, obwohl Kreisläufer Jochen Schäfer schon zu Beginn zwei Mal wegen Foulspiels für je zwei Minuten vom Feld musste und sich Linksaußen Eric Kempf verletzte. Bereits nach elf Minuten sah sich der Gastgeber, beim Stande von 3:6 gezwungen, seine erste Auszeit zu nehmen. In der Folge pendelte sich der Vorsprung des TSV auf zwei, drei Treffer ein. Daniel Balan (sieben Tore) zeigte sich dabei treffsicher. Die HSG wehrte sich tapfer und ließ sich nicht abschütteln, kam bis auf einen Treffer an den TSV heran (26.). Dann kam es wie es kommen musste: Die Gastgeber glichen zum 12:12 aus (27.) und gingen eine Minute später sogar in Führung - 13:12. Viele technische Fehler schlichen sich in das Bad Sauglauer Spiel ein. Das Fehlen der drei Stammspieler Hannes Fischer (verletzt), Jimmy Solis und Istvan Gaspar sowie die Verletzung von Eric Kempf schienen sich bemerkbar zu machen. Die Hausherren gingen mit einer 14:13-Führung in die Pause..

Der TSV kam mit einer unmissverständlichen Körpersprache aus der Kabine. Allrounder Patrick Engler schaltete am schnellsten und brachte den TSV mit zwei sehenswerten Treffern wieder in Front (16:15), Michael Reck erhöhte auf 17:15 (37.). Der HSG-Coach nahm eine zweite Auszeit. Der TSV erhöhte auf drei Treffer, doch weiter ausbauen konnten die Gäste ihren Vorsprung nicht. Im Gegenteil, die Hausherren blieben hartnäckig dran, nutzten die individuellen Fehler des TSV aus und gingen in der 47. Minute nach fünf Treffern in Folge mit 22:20 in Führung. Beim TSV klappte so gut wie nichts mehr, die Moral schien am Boden. In der 53. Minute betrug der Vorsprung der HSG drei Treffer. Der TSV stemmte sich gegen die drohende Niederlage, erzielte seinerseits drei Treffer in Folge, in der 56. Minute gelang durch einen Siebenmeter der 24:24-Ausgleich. Die Uhr zeigte 57 Minuten, als der neunfache TSV-Torschütze Dennis Sugg zur 25:24-Führung traf. Wie auch gegen Biberach drehte nun Matthias Fuchs auf und erzielte die letzten drei Treffer der Begegnung Am Ende besiegelte ein 7:0-Lauf des TSV den hart umkämpften 28:24-Sieg für den TSV.

Die Bad Saulgauer stehen mit 6:6 Punkten wieder im Mittelfeld der Tabelle und haben nun zwei Wochen Zeit, um sich intensiv auf die nächste Begegnung vorzubereiten. Der TSV empfängt am Samstag, 2. November, 19 Uhr, eine Stunde später als sonst, die TSG Söflingen II.