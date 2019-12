Bad Saulgau reißt das Ruder rum

Der TSV Bad Saulgau hat am Samstagabend mit 30:29 (Halbzeit: 14:16) die Partie der Handball-Landesliga gegen den HC Hohenems gewonnen. Die Partie war an Spannung kaum zu überbieten, auch weil der TSV Bad Saulgau kurz vor dem Ende eine Drei-Tore-Führung aus der Hand gab.

Nach einer Gedenkminute für den am Freitag verstorbenen Handballfunktionär Hubert Klein ging es in der fast voll besetzten Kronriedhalle los. Dennis Sugg und Daniel Balan hatten Zug zum Tor und erzielten die 1:0- und 2:1-Führung für die Hausherren. Doch in der Folge agierte die TSV-Abwehr zu zaghaft und lief wohl aus Respekt vor den scheinbar körperlich überlegenen Vorarlbergern in weitem Abstand neben dem Gegner her. Diese Schwäche nutzte vor allem der kroatische Rückraumhüne Filip Susnjara aus und erzielte einen Treffer nach dem anderen. Torhüter David Bakos und der später eingewechselte Jonas Engler waren teilweise fast auf sich alleine gestellt und bekamen kaum einen Ball zu fassen. Zudem verwandelte der ehemalige österreichische Juniorennationalspieler Fabian Füssinger die fälligen Siebenmeter-Strafwürfe sicher. Nach einer Auszeit von TSV-Coach Matthias Kempf lief es für die Bad Saulgauer etwas besser und Dennis Sugg, Spielmacher Hannes Fischer, Jochen Schäfer, Daniel Balan und Fabian Kohler glichen zum 7:7 aus. Immer wieder holten Susnjara und Füssinger zum Gegenschlag aus und brachten ihr Team wieder in Front. TSV-Kreisläufer Patrick Fritz machte ein gutes Spiel und konnte den TSV mit spektakulären Treffern dann doch im Rennen halten, sodass sich der Rückstand (14:16) zur Pause in Grenzen hielt.

Im zweiten Abschnitt agierte die TSV-Abwehr aggressiver. Ausnahmekönner Susnjara wurde meist von Michael Reck eng gedeckt. Der TSV erspielte sich Feldvorteile und ging durch einen Tempogegenstoß-Treffer von Fabian Kohler mit 22:21 in Führung (41.). Matthias Fuchs, Michael Reck, Daniel Balan und Patrick Fritz waren jetzt im Angriff kaum zu stoppen. Nun lief auch Torhüter David Bakos zu Hochform auf und parierte glänzend. Patrick Engler erhöhte auf 23:21, bevor die Gäste wieder routiniert ausglichen. Patrick Fritz und Istvan Gaspar erhöhten kurz danach wieder auf 27:25 und die Kronriedhalle verwandelte sich in einen Hexenkessel.

Bad Saulgau überwindet Schock

Dann gab’s eine Schrecksekunde für den TSV. Jimmy Solis stieß bei einer Abwehraktion unglücklich mit HC-Spieler Filip Susnjara zusammen und blieb minutenlang liegen, schien immer wieder das Bewusstsein zu verlieren. Susnjara hatte ihn mit dem Knie unabsichtlich im Gesicht getroffen. Solis musste mit dem Krankenwagen abtransportiert werden. Dort gab’s Entwarnung. Solis zog sich keinen Bruch, aber eine leichtere Gehirnerschütterung zu.

Trotz dieses Schocks fing sich der TSV recht schnell wieder und zog durch Gaspar und Fuchs auf 29:26 davon (57.). Das Spiel schien gelaufen. Doch fast schon symptomatisch verlor das Heimteam im Angriffsspiel die Nerven und schenkte dreimal in Folge dem Gegner völlig unnötig den Ball, der die Fehler der Gastgeber eiskalt ausnutzte. Plötzlich stand es eine Minute vor Spielende 29:29. Die Fans konnten es nicht fassen, einen schon fast sicheren Sieg so leichtfertig aus der Hand zu geben. Daniel Balan war es dann, der durch eine schöne Einzelaktion das Leder irgendwie am guten gegnerischen Torhüter ins Netz zauberte. Die anschließende Auszeit des HC, von Spielertrainer Gernot Watzl, war zu knapp vor dem Schlusspfiff beantragt, sodass der TSV den Sieg über die Zeit brachte.

Der TSV glich durch diesen Sieg sein Punktekonto aus (12:12) und muss zum letzten Spiel der Vorrunde am Samstag, 14. Dezember um 20 Uhr beim Tabellenschlusslicht Feldkirch antreten. Der TSV setzt einen Fanbus ein. Abfahrt ist um 16.30 Uhr auf dem Festplatz bei der Stadthalle.