Bad Saulgau pirscht sich an Platz 15 heran

Hurra, er lebt noch. Der FV Bad Saulgau rückt nach dem 2:1-Sieg gegen den SV Bad Buchau bis auf drei Punkte an den FV Schelklingen-Hausen heran, bei einem Spiel weniger. Und kommt keine Mannschaft aus der Landesliga in die Bezirksliga Donau - derzeit wäre das so, steigt nur eine Mannschaft aus der Bezirksliga ab. Zum Showdown könnte es am nächsten Donnerstag kommen. Dann gastiert Schelklingen-Hausen in Bad Saulgau. Im Kampf um Platz zwei ließen alle Mannschaften Federn. Alles deutet weiter auf Hundersingen hin.

SV Uttenweiler – FV Bad Schussenried 1:3 (1:1). - Tore: 1:0 Pascal Volz (4.), 1:1 Jan Dehmel (40.), 1:2 Luca Maucher (49.), 1:3 Patrick Baur (54.). - Rote Karte: Manuel Maurer (70./SVU; Notbremse). - Z.: 100. - Der Gastgeber begann schwungvoll und nutzte eine der ersten Möglichkeiten zum 1:0. Nach schöner Kombination über Marc Vogel und Hereingabe von Manuel Maurer drückte Pascal Volz den Ball über die Linie (4.). Uttenweiler blieb am Drücker. Ein Gästespieler rettete für seinen geschlagenen Torhüter gegen Felix Kötzle kurz vor der Torlinie (16.). Nach einer halben Stunde häuften sich die Fehlpässe des SVU. Mit der ersten nennenswerten Chance glich Jan Dehmel aus (40.). Er setzte sich nach einem langen Ball rund 20 Meter vor dem Tor des SVU gegen seinen Gegenspieler durch und traf per Flachschuss. Nach dem Wechsel knüpfte Uttenweiler an die erste Halbzeit an: Umständliches Spiel, unnötige Ballverluste, wenig Tempo. Die Gäste ihrerseits machten mit einem Doppelschlag (49./54.) durch Maucher und Baur alles klar. Daniel Maurer im Tor des SVU verhinderte Schlimmeres, lenkte einen Freistoß der Gäste um den Pfosten. Uttenweiler musste 20 Minuten zu zehnt spielen, nach dem Platzverweis für Manuel Maurer (70./Notbremse). Pech auch, als ein „Violetter“ erneut auf der Linie rettet. Auch Bad Schussenrieds Stefan Buck musste auf Anweisung des Schiris den Innenraum verlassen (80.).

FC Laiz - FC Krauchenwies 2:0 (1:0). - Tore: 1:0 Carsten Wagner (10.), 2:0 David Weber (88.). - Z.: 150. - Nach dem frühen Führungstreffer durch Carsten Wagner verflachte die Partie zunehmend. Die Teams neutralisierten sich bereits im Mittelfeld, Torchancen waren dadurch Mangelware. Auch im zweiten Spieldurchlauf blieb das Bild gleich. Die Mannschaften waren zwar beide bemüht, der jeweilige Strafraum des Gegners stellte allerdings stets das Ende der Offensivaktion dar. Erst gegen Ende der Partie wurde der FC Krauchenwies druckvoller und drängte auf den Ausgleich. Die Gäste setzten dabei immer wieder auf Schussversuche aus der zweiten Reihe, die jedoch allesamt nicht von Erfolg gekrönt waren. Kurz vor dem Abpfiff machte David Weber den Heimerfolg für Laiz klar: Nach einem kapitalen Torwartfehler schob er ein zum 2:0-Schlusspunkt. „Heute waren wenige klare Torszenen zu sehen. Wir konnten zum Glück unsere wenigen Möglichkeiten nutzen und gehen so als Sieger vom Platz“, berichtete FCL-Abteilungsleiter Heiko Zoll nach der Begegnung.

FV Bad Saulgau - SV Bad Buchau 2:1 (1:0). - Tore: 1:0 Bernhard Henning (20.), 1:1 Sebastian Buck (60.), 2:1 David Bachhofer (71.). - Im Duell der beiden Ex-Landesligisten erwischten die Hausherren den besseren Start in die Partie. Bernhard Henning gelang der verdiente 1:0-Führungstreffer. Insgesamt war dieses Kellerduell über 90 Minuten hart umkämpft, die Mannschaften hatten die Abstiegsbedrohung vollends verinnerlicht. Im zweiten Durchgang nutzte das Team vom Federsee eine der wenigen Möglichkeiten - 1:1 durch Sebastian Buck. Etwas später kam der FV Bad Saulgau wieder zurück: Im Anschluss an eine schöne Vorlage von Bernhard Henning erzielte FVBS-Youngster David Bachhofer das 2:1. Von diesem Gegentreffer konnten sich die Gäste nicht mehr erholen, das große Aufbäumen gegen die drohende Niederlage blieb aus. „ Das war heute Abstiegskampf pur. Wir waren heute die aktivere Mannschaft, von Bad Buchau gingen kaum Offensivaktionen aus. Ein verdienter Erfolg“, resümierte Bad Saulgaus stellvertretender Vorsitzender Holger Beutel nach Abpfiff.

SV Hohentengen - SF Hundersingen 2:2 (1:1). - Tore: 0:1 Timo Bischofsberger (25.), 1:1 Fabian Beckert (31.), 1:2 Julian Störkle (60./FE), 2:2 David Gebhart (75.). - Z.:250. - In einer hochklassigen Bezirksligapartie gab es direkt in der Anfangsphase etliche Chancen auf beiden Seiten. Zunächst scheiterte Kai Remensperger freistehend (6.), kurze Zeit später hatte Marcel Störkle für Hundersingen die Führung auf dem Fuß (7.). Der erste Treffer gelang dann Timo Bischofberger Mitte der ersten Halbzeit. Der Tabellenzweite war jedoch auch nach dem Führungstreffer keineswegs überlegen, der SVH präsentierte sich auf Augenhöhe. Die Antwort auf den Rückstand erfolgte nur wenige Minuten später: Fabian Beckert glich im Anschluss an einen Gebhart-Freistoß zum 1:1 aus. Nach dem Seitenwechsel blieb die Begegnung offen und gleichzeitig sehr sehenswert für alle Zuschauer. Es ging immer wieder hin und her, die abermalige Hundersinger Führung durch Julian Störkle glich letzten Endes David Gebhart per direktem Freistoß zum 2:2-Schlusspunkt aus. Fazit: Ein brisantes Derby, das am Ende keinen Sieger verdiente. Eine gerechte Punkteteilung.

FC Mengen - SV Sigmaringen 1:1 (1:0). - Tore: 1:0 Tobias Nörz (17.), 1:1 Maximilian Felder (78.). - BV: Uwe Willbold (FCM) vergibt Foulelfmeter (62.). - Z.:200. - Der Tabellenprimus war von Beginn an das bessere Team und dominierte das Spielgeschehen. Im Anschluss an die frühe Führung durch Tobias Nörz verpassten es die Hausherren allerdings den Sieg frühzeitig klar zu machen. In der Offensive blieben etliche Chancen ungenutzt, Uwe Willbold verpasste Mitte der zweiten Halbzeit die Vorentscheidung per Strafstoß. In der Schlussphase wurden sie dafür von den Kreisstädtern in Person vom Maximilian Felder bestraft. „Wir waren heute eigentlich die überlegene Mannschaft, haben es jedoch nicht konsequent zu Ende gespielt. Am Ende werden wir vom SVS bestraft. Sicherlich ein glücklicher Punktgewinn aus Sigmaringer Sicht“, sagte Mengens sportlicher Leiter Mario Campregher im Anschluss an das Spiel.

FV Schelklingen-Hausen - FV Neufra 1:1 (0:1). - Tore: 0:1 Fabian Brehm (30./HE), 1:1 Luca Schleiblinger (60.). - Für Trainer Jens Kannemann war der Handelfmeter zum 0:1 mehr als zweifelhaft: „Zuvor hätte der Schiedsrichter ein Foul gegen Neufra pfeifen müssen“. Dies war die einzige Torchance der Gäste im ersten Durchgang. Dagegen hatten die Schelklinger viele gute Torchancen, allein es fehlte der Vollstrecker. Trotzdem sprach Kannemann ein Kompliment aus an seine Mannschaft aus für ihre gute kämpferische Leistung. „Jetzt müssen wir unbedingt am Donnerstag in Saulgau gewinnen“, sagte der Trainer der Gastgeber.

TSG Rottenacker - SV Ebenweiler 3:3 (0:2). - Tore: 0:1 Tobias Rimmele (8.), 0:2 Mathias Schluck (13.), 1:2 Franzesco d’Allesio (74.), 1:3 Mathias Schluck (78.), 2:3 Christian Speiser (88.), 3:3 Philipp Brunner (90+4). - „Aufgrund der ersten Halbzeit haben wir nicht mehr als ein 0:2 verdient“, sagte Pressewart Uwe Schneider. Nach dem zwischenzeitlichen 1:3 sah es für die TSG nicht gut aus. Doch die Gäste standen in der Endphase sehr stark unter Druck und der TSG gelang wenigstens noch ein 3:3.

SG Altheim - FV Altshausen 2:1 (0:0). - Tore: 0:1 Marvin Igel (47.), 1:1 Johannes Rech (68.), 2:1 Dominik Späth (90+1). - Die Gäste gingen laut Trainer Joachim Oliveira in der ersten Halbzeit viele Wege und hatten mehr vom Spiel. Nach der Pause steigerte die SG Altheim das Tempo. Dominic Stoll und Sandro Oliveira wurden eingewechselt. Sandro bereitete dann auch das 1:1 vor und mit dem letzten Angriff gelang noch das 2:1.