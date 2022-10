Bad Saulgau müht sich zum Sieg

Der TSV Bad Saulgau hat am vergangenen Samstagabend vor fast voll besetzter Kronriedhalle im ersten Saisonheimspiel smit 20:19 einen ersten Sieg gefeiert. Doch es war ein zähes Spiel, da beide Teams in der Offensive mit großen Problemen zu kämpfen hatten.

Trotz des sehr warmen Herbstwetters und zahlreicher Parallelveranstaltungen kamen viele Fans in die Kronriedhalle und sorgten vor allem gegen Ende des Spiels für Stimmung. Es lief eigentlich wie zurzeit immer beim TSV. Die Abwehr stand sehr gut, im Angriff fehlten aber die zündenden Ideen, über lange Strecken fehlte auch der Spielfluss. Zu viele Einzelaktionen. Aber auch der TG Biberach spielte einfallslos. Die Hausherren hatten sich gut auf den starken Rückraum der Gäste eingestellt, ab und an gab es seitens der Turngemeinde schnelle Gegenstöße des ehemaligen TSV-Akteur Tobias Baumgart, der an diesem Tag einer der besten Spieler der Biberacher war.

Es dauerte bis zur siebten Spielminute, ehe der TSV durch Linksaußen Fabian Kohler seiner ersten Treffer zum 1:2 markierte. Biberach legte in der Anfangsphase stets ein bis zwei Treffer vor, bis der erfrischend aufspielende A-Jugendliche Niklas Gönner als Spielmacher eingesetzt wurde und das Spiel des TSV variabler gestaltete. Die Hausherren hatten nun mehr vom Spiel. Nach dem Ausgleich durch Niklas Gönner (18.) drehte der TSV bis zur Pause durch Treffer von Fabian Kohler, Jonas Dück und Marc Kuttler zum 11:9 die Partie.

Als TG-Trainer Harald Michaeler seine Abwehr im zweiten Abschnitt auf eine noch offensivere Variante umstellte, taten sich die Bad Saulgauer erneut schwer. Biberach legte einen 4:0-Lauf aufs Parkett und ging durch drei Treffer von Faris Hadzik und einem von Kreisläufer Simon Krais in Führung. Pech hatte TSV-Rückraumschütze Marc Kuttler, der meist durch Einzelaktionen gefühlte zehn Mal das Aluminium traf. Dennoch leitete er mit seinen Treffern drei, vier und fünf den Sieg ein. Als dann der Rückstand des TSV drei Treffer betrug, ging die Bad Saulgauer Abwehr aggressiver und offensiver zu Werke - mit Erfolg. Provozierte Ballverluste beim Gegner und ein von Patrick Maas parierter Siebenmeter drehten die Partie.

TG-Coach Harald Michaeler zeigte sich als fairer Verlierer. „Ich gratuliere dem TSV. Wir hätten den Sack zu machen können, aber haben es in der hektischen Schlussphase nicht geschafft, den Überblick zu behalten. Das ist kein Beinbruch, wir müssen einfach weiter an uns arbeiten“, sagte Michaeler nach dem Match. TSV-Chefcoach Thomas Potzinger stand die Erleichterung ins Gesicht geschrieben. „Das war ein hartes Stück Arbeit. Wir müssen im Angriff an den Auslösehandlungen arbeiten. Es muss mehr Struktur rein in den Angriff. Wir haben jetzt bis zum nächsten Heimspiel 14 Tage Zeit (Sa., 29. Okt., 18 Uhru, SC Lehr, d. Red.) und werden diese Zeit nutzen“, versprach er.