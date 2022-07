Bad Saulgau macht bei Barockwoche mit

Unter dem Motto „Barock erleben – Glanz, Gloria und die Kehrseite des Barock“, findet vom 13. bis 21. August die diesjährige Barockwoche statt. Entlang der Oberschwäbischen Barockstraße zeigen prächtige Kirchen, Klöster und Schlösser bei Führungen sowie musikalischen und kulinarischen Veranstaltungen, wie opulent Adel und Äbte einst das Leben zelebrierten. Gleichzeitig wird bei kurzweiligen Kostümführungen und der Besichtigung originaler Schauplätze der bescheidene Alltag der einfachen Menschen in der Zeit des Barock erlebbar. Großes Finale am 21. August das Barockfest in Bad Schussenried. Auch Bad Saulgau ist mit einer Führung durch die Barockkirche im Kloster Siessen am Samstag, 13. August, um 14.30 Uhr dabei. Treffpunkt ist vor der Kirche. Hier kann man das imponierende Zusammenspiel von Kunst und Natur, Optik, Akustik, Farbe, Form und Stil betrachten. Herausragend hier die Fresken von Johann Baptist Zimmermann. Weitere Informationen zur Barockwoche und das gesamte Programm unter www.himmelreich-des-barock.de.