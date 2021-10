Bad Saulgau lacht im Stadtforum

Zur ersten Bad Saulgauer Lachnacht lädt die Stadt am Sonntag, 24. Oktober, ab 19 Uhr ins Stadtforum ein. Auf dem Programm stehen die Comedian und Kabarettisten Markus Barth, David Werker, Lutz von Rosenberg Lipinsky und Jacqueline Feldmann. Darüber informiert die Stadt in einer Pressemitteilung.

Markus Barth war auf Reisen und seit er zurück ist, besteht sein Leben fast ausschließlich aus Situationen des Erstaunens, also Millisekunden zwischen spontanem Lachen und Ernst. Markus meint: Da hilft nur lachen, wundern, wieder lachen.

Der zweite Bühnenkandidat, David Werker, ist ewiger Student. Mit einer Tüte Chips und einer guten Tüte Rotwein sitzt er da und will endlich was sehen von der Welt – zum Glück gibt es Google Earth.

Lutz von Rosenberg Lipinsky hat den Titel „Deutschlands lustigster Seelsorger“. Seit Jahren sorgt er sich auf unterhaltsame und intelligente Weise um die deutsche Seele. Diese wühlt sich zurzeit auf wie selten, denn die Demokratie ist in Gefahr, sagen zumindest die einen. Wir leben in keiner Demokratie, sagen die anderen. Es ist Zeit, mal darüber zu sprechen, was das denn überhaupt sein soll.

Was anfangen mit der neu gewonnenen Zukunft nach dem Schulabschluss? Diese Frage hat sich Jacqueline Feldmann gestellt. Eine Karriere als Hammerwerferin strebte sie zunächst an, diese scheiterte doch an ihrer eher zierlichen Gestalt und ihrem quiekenden Wurfschrei. Die Wahl fiel auf einen Schreibtisch-Job beim Finanzamt. Der Alltag zog ein, aber auch die Komik.

Die Moderation des Abends übernimmt Kabarettist Frederic Hormuth, der sich auf politisches Kabarett mit Herz und Haltung fokussiert hat.

Einlass ist um 18 Uhr. Die Karten kosten im Vorverkauf 22 Euro, mit SZ-Abokart 20 Euro. Gäste, die Karten an der Abendkasse kaufen, zahlen 24 Euro. Karten gibt es vorab bei der Tourist-Information, Hauptstraße 56 in Bad Saulgau sowie unter Telefon 07581/20 09 15, bei der Schwäbischen Zeitung Ravensburg unter Telefon 0751/29 55 57 77 oder über das Ticketportal www.reservix.de sowie bei allen Reservix-Vorverkaufsstellen.