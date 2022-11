Bad Saulgau ist heiß aufs Derby

Nach dem souveränen 34:16-Sieg gegen den völlig überforderten Aufsteiger SC Lehr reist Handball-Landesligist TSV Bad Saulgau mit 5:3 Punkten im Gepäck am Samstag, 5. November zum Derby nach Wangen. Spielbeginn in der Argensporthalle ist bereits um 16 Uhr.

Der TSV konnte in der vergangenen Saison beide Begegnungen gegen Wangens zweite Mannschaft gewinnen, wobei er das heiß umkämpfte Auswärtsspiel erst in den letzten Minuten für sich entschied. Das Heimspiel gewannen die Bad Saulgauer nach hoher Führung am Ende gerade noch mit drei Toren Differenz. Wangen hat bis dato zwar alle drei Begegnungen dieser Saison verloren, lieferte sich aber zuletzt mit dem Verbandsligaabsteiger Vöhringen einen harten Kampf, führte in der 53. Minute noch mit fünf Treffern und musste sich am Ende noch mit einem Tor Unterschied geschlagen geben. Das möchte die MTG so schnell nicht mehr erleben und formiert gegen den TSV alle zur Verfügung stehenden Kräfte. Auch gegen Tabellenführer Bargau/Bettringen verlor Wangen nur mit zwei Treffern Unterschied.

TSV-Cheftrainer Thomas Potzinger möchte den Schwung des Spiels gegen Lehr unbedingt mitnehmen und die Leistungssteigerung im Angriff fortsetzen. Das Zusammenspiel von Routiniers und A-Jugendlichen funktionierte sehr gut, der Druck auf die gegnerische Abwehr war groß wie schon lange nicht mehr und der TSV war auf allen Positionen gefährlich. Alle Feldspieler trugen sich in die Torschützenliste ein. Dem Trainergespann Potzinger/Utoft ist natürlich klar, dass der deutliche Sieg gegen den Aufsteiger zu relativieren ist. Auch die ersten beiden Spiele verlor der SC Lehr deutlich. Der TSV-Moral tut dieser Erfolg aber allemal gut, trotzdem ist in Wangen mit wesentlich mehr Widerstand und mehr Klasse zu rechnen, zumal außerdem noch nicht klar ist, ob die MTG nicht auch den ein oder anderen Spieler der ersten Mannschaft einsetzt, die anschließend um 20 Uhr gegen die SG Hegensberg/Liebersbronn antritt. Da der TSV II und die A-Jugend am Wochenende spielfrei haben, kann Thomas Potzinger auch wieder A-Jugendliche aus der Württembergliga einsetzen. „Das wird ein ganz anderes Spiel als gegen Lehr. Wangen spielt einen sehr schnellen Handball. Es sind zwei sehr flinke junge Spieler in die Mannschaft gekommen und auch Linksaußenspieler Felix Schuster ist sehr treffsicher und außerdem ein guter Siebenmeterschütze. Unsere Abwehr muss also immer auf der Hut und ebenso schnell auf den Beinen sein“, warnt der Cheftrainer. „Im letzten Jahr gab es zwei enge Spiele gegen Wangen. Unser Angriff funktionierte nicht gut. Ich denke, dass wir jetzt mit unseren schnellen A-Jugendlichen im Zusammenspiel mit den älteren Spielern variabler sind. In den Trainingseinheiten konzentrierten wir uns auch in dieser Woche wieder auf die Verbesserung der Auslösehandlungen und der Laufwege. So sollten mehr Möglichkeiten herausgespielt werden. Riesig freuen würden wir uns, wenn möglichst viele TSV-Fans auch zu dieser ungewöhnlichen Zeit kommen und das Match zu einem Heimspiel machen. Das hilft der Mannschaft ungemein. Wir möchten unbedingt zwei Punkte holen“, gibt Potzinger die Zielmarke vor, natürlich auch vor dem Hintergrund des nächsten Heimspiels am Samstag, 12. November gegen das starke Team aus Hofen/Hüttlingen.