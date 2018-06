Bad Saulgau hat das Zeug zur Storchenkolonie

Gute Aussichten für Störche in Bad Saulgau: Ute Reinhard, Storchenbeauftragte im Regierungspräsidium Tübingen, hat am Freitag mit Unterstützung von Renate Supp aus Bad Saulgau Jungstörche auf dem Vorzeichen der St.-Johannes-Kirche und auf dem Haus am Markt beringt. In zwei Nestern haben die beiden Frauen insgesamt sieben Junge gezählt.

Leer ist das Nest direkt unterhalb des Horstes auf dem Kreuz der Kirche. In weiteren neun Horsten wird in den kommenden Tagen noch nach dem Storchennachwuchs geschaut. Entscheidend dürfte sein, wie sich das Wetter in den nächsten Tagen entwickelt. Kommt es zu keinen größeren Unwetttern, dürfte die Rekordzahl von 17 Jungstörchen im Stadtgebiet vom vergangenen Jahr noch einmal übertroffen wird.

Bad Saulgau ist offenbar beliebt bei der Vogelart. „In Bad Saulgau hat sich eine Kleinkolonie von Störchen gebildet“, sagt die Storchenbeauftragte im Beitrag für den regionalen Fernsehsender Regio-TV. Hier hätten sich in den vergangenen Jahren etliche Störche niedergelassen. Die große Zahl an Störchen wiederum ziehe weitere Artgenossen an. Reinhard: „Es kann sein, dass die Zahl der Störche in den kommenden Jahren deshalb weiter zunimmt“.

Man kann diese Entwicklung an der Zahl der Horste festmachen. War vor einigen Jahren der Horst auf dem Kreuz auf dem Vorzeichen der St.-Johannes-Kirche der einzige Brutplatz im Stadtgebiet, sind es inzwischen zwölf Horste, die über das ganze Stadtgebiet verteilt sind. Acht Horste davon befinden sich in der Innenstadt, auf der St.-Johannes-Kirche, auf dem Haus am Markt, dem Gasthaus Bach, dem Stadtmuseum, dem Rathaus, dem Gebäude des Leuze-Verlags und dem Buchauer Amtshaus. Weitere vier Horste sind in Stadtteilen von Storchenpaaren bewohnt, an der Dorfstraße in Großtissen, auf den Kirchen in Moosheim und Hochberg sowie auf dem Gebäude Schultes Beck in Fulgenstadt.

Vier junge Störche auf dem Vorzeichen der St. Joannes-Kirche und drei auf dem Horst auf dem Dach des Hauses am Markt haben Ute Reinhard und Renate Supp am Freitag beringt. Die Bad Saulgauerin soll Ute Reinhard in absehbarer Zukunft bei diesen Aktionen in der Stadt entlasten. In diesem Jahr geht Renate Supp von einem Brutrekord aus: „Wir haben sicher über 20 Jungstörche in der Kernstadt.“ Dabei sei der Storchennachwuchs in den Stadtteilen noch nicht mitgezählt. Nach ihren Beobachtungen war das leere Nest direkt auf dem Dach der Kirche nicht immer leer. „Dort habe ich ein Junges beobachtet. Das ist jetzt verschwunden“, sagt sie. Was mit ihm passiert ist, weiß auch die Storchenexpertin nicht.