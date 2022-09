Bad Saulgau gewinnt Bundespreis Stadtgrün

Das Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen hat am vergangenen Mittwoch die Stadt Bad Saulgau als eine von fünf Gewinnerinnen des Bundespreises Stadtgrün 2022 bekannt gegeben. Die Auslobung stand unter dem Motto Klimaanpassung und Lebensqualität. Die Preisverleihung fand im Rahmen des 15. Bundeskongresses Nationale Stadtentwicklungspolitik in Berlin statt. Den mit 15 000 Euro dotierten Preis nahmen der Umweltbeauftragte Thomas Lehenherr und Stadtgärtner Jens Wehner entgegen.

Eine unabhängige, interdisziplinäre Jury unter dem Vorsitz der Parlamentarischen Staatssekretärin Cansel Kiziltepe hatte am 22. Juni die Preisträgerinnen und Preisträger ausgewählt. Anfang Mai hatte das Nominierungsgremium aus den 85 Einreichungen 20 Wettbewerbsbeiträge nominiert. Auf der Grundlage dieser Nominierungsliste wurden neben Bad Saulgau auch die Städte Leipzig, Mannheim, Aachen und Tirschenreuth in die höchste Preiskategorie eingestuft. Vier Städte bekamen außerdem einen Anerkennungspreis.

100 Hektar

Die Stadt Bad Saulgau wurde auch deshalb als Gewinnerin ausgezeichnet, weil sowohl in der Kernstadt als auch in den Teilorten bereits seit den 1990er-Jahren Einheitsgrün in artenreiches Grün umgewandelt wird. Die Stadt trifft zudem Festsetzungen für Dach- und Fassadenbegrünungen in Bebauungsplänen und entsiegelt öffentliche Flächen im Straßenraum. Insgesamt umfassen die an den Klimawandel angepassten Flächen 100 Hektar.

Im Vorfeld der Veranstaltung besuchte ein Filmteam aus Hamburg Bad Saulgau am 10. September, interviewte die beiden städtischen Vertreter und filmte das städtische Grün. Bürgermeisterin Doris Schröter ist seit jeher von der Bad Saulgauer Biodiversitätsstrategie überzeugt: „Ich freue mich riesig und bin unglaublich stolz, dass wir mit Bad Saulgau beim Stadtgrün und unserem Konzept für mehr Artenvielfalt schon jahrelang in der Bundesliga spielen. Schon vor fast 30 Jahren wurde in Bad Saulgau in weiser Voraussicht mit dem Konzept begonnen, das mittlerweile in ganz Deutschland Vorbildfunktion hat. Der Gewinn dieses großen Bundespreises bestätigt uns darin, den Bad Saulgauer Weg weiterzugehen. Wir wollen unseren Beitrag leisten für das Leben heute, aber vor allem auch für zukünftigen Generationen“, so Schröter.

Strahl international aus

Ins gleiche Horn stößt auch der Umweltbeauftragte Thomas Lehenherr: „Es ist unglaublich, wie unser Konzept von der Fachwelt und auch den Bürgern, Besuchern und anderen Interessierten aufgenommen wird. Dass wir damit in Deutschland führend sind und sogar international ausstrahlen, bestätigt uns und ist außerdem für unsere Stadt eine unschätzbare Werbung. Uns geht es dabei aber weniger um das Renommee, sondern um einen Beitrag zum Erhalt unserer Lebensgrundlage, der Natur. Wir helfen mit unserem Konzept, die Insektenvielfalt und die Vielfalt des damit zusammenhängenden gesamten Ökosystems zu stärken. Die Wissenschaft begleitet unser Konzept, die Studienergebnisse bestätigen unseren Weg. Für die Verwendung des Preisgeldes haben wir natürlich schon jede Menge Ideen.“

Indes werden die Städte und Kommunen, die die Bad Saulgauer Strategie übernehmen möchten, immer zahlreicher. In den vergangenen Wochen haben Städte wie Singen, Waldbronn, , Maisach und Weilheim (beide Bayern) und weitere Städte und Kommunen aus ganz Deutschland Bad Saulgau besichtigt und sich ausgiebig über die Bad Saulgauer Strategie informiert.