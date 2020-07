Bad Saulgau fördert angehende Ärzte

Seit 2016 vergibt die Stadt Bad Saulgau einmal jährlich eine Förderung für Nachwuchsmediziner. Das Förderprogramm besteht aus einer monatlichen Zuwendung in Höhe von 100 Euro für die Dauer des Studiums. Entschieden hat sich die Auswahljury für das Programmjahr 2019 vor Kurzem für Lena Kuchelmeister. Sie studiert Medizin an der Universität in Ulm. Im Gespräch mit der „Schwäbischen Zetiung“ freut sich die Studierende im zweiten Semester über die Auszeichnung. „Das macht macht mich von der Unterstützung meiner Eltern noch einmal unabhängiger.“

Einen starken Bezug zu Bad Saulgau hat Lena Kuchelmeister bereits. „Ich bin hier aufgewachsen und habe mich hier immer wohl gefühlt“, sagt sie im Gespräch. In den Semesterferien arbeitet sie in einer Bäckerei in Bad Saulgau als Verkäuferin und Bedienung, um ihr Studium zu finanzieren. Eine gute Sache sei die Förderung, um den Kontakt zwischen Medizinstudenten, der Stadt und den Ärzzten in der Stadt zu pflegen. DAbei mache das als Bedingung vorgeschriebene Praktikum in einer Arztpraxis in Bad Saulgau Sinn. Hier könnten angehende Ärzte unter anderem Kontakte knüpfen. Auch die persönlichen Interessen klingen vielversprechend. Zwar sei das zweite Semester sei für eine endgültige Entscheidung über die spätere Fachrichtung noch zu früh. „Aber Allgemeinmedizin finde ich sehr interessant“, sagt die Medizinstudentin.

Ziel des Förderprogramms der Stadt ist es, Nachwuchsmediziner für eine Karriere am Standort Bad Saulgau zu gewinnen. Die Hürden sind dabei bewusst niedrig gewählt. Lediglich zwei Vorträge müssen die Geförderten halten sowie den nichtklinischen Teil der Famulatur in einer Bad Saulgauer Arztpraxis absolvieren.

Bewerben können sich alle Medizinstudenten, die ihren Abschluss an einer Bad Saulgauer Schule gemacht haben. Bewerbungsfrist ist jeweils der 15. November. Auf Grundlage der eingereichten Bewerbungen lädt die aus mehreren Ärztevertretern und der städtischen Wirtschaftsförderung bestehenden Jury dann mehrere Kandidaten zu einem persönlichen Gespräch ein – coronabedingt dieses Mal mit deutlicher Verzögerung. Vergangene Woche war die in Ulm studierende Nachwuchsmedizinerin zur Unterzeichnung des Fördervertrages im Rathaus. Auch für 2020 lobt die Stadtverwaltung die Förderung wieder aus – dann zum fünften Mal.

