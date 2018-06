Bad Saulgau führt Geschäfte

Die Gemeinderäte der Städte Bad Saulgau, und Aulendorf sowie der Gemeinden Altshausen und Boms haben den Satzungsänderungen für den geplanten Zweckverband interkommunaler Gewerbe- und Industriepark Oberschwaben (GIO zugestimmt. Damit sind die am Zweckverband beteiligten Gemeinden aus den Kreisen Sigmaringen und Ravensburg ihrem Ziel ein weiteres Stück näher gekommen, einen 77 Hektar großes Gewerbe- und Industriegebiet auf den Gemarkungen Bad Saulgau mit Boms und Aulendorf auszuweisen. Die Satzungsänderung ist mit dem Landratsamt Sigmaringen abgestimmt worden. Die Geschäftsstelle des Zweckverbands wird ihren Sitz in Bad Saulgau haben.

Vor knapp einem Jahr hatten die genannten Kommunen einen entsprechenden Zweckverband gegründet, weil es immer schwieriger wird, auf der jeweils eigenen Gemarkung so viele Gewerbeflächen auszuweisen, dass ortsansässige Betriebe ihre Erweiterungspläne verwirklichen können. Das Landratsamt Sigmaringen hatte darauf hingewiesen, dass die anteilige Grundsteuer B nicht direkt an den Zweckverband fließen dürfe, sondern anteilig von den Verbandsgemeinden erhoben werden müsse. Diese Einnahmen können dann in Form einer Umlage an den Zweckverband abgeführt werden.

Grund für diese Änderung ist, dass jede Kommune für den kommunalen Finanzausgleich (FAG) ihr konkretes Steueraufkommen genau ausweisen muss. In der geänderten Satzung ist nun auch festgeschrieben, dass die Geschäftsstelle des Zweckverbands bei der Stadt Bad Saulgau angesiedelt ist. Sie stellt das dafür erforderliche Personal und die dafür anfallenden Kosten dem Zweckverband in Rechnung.

Der Zweckverband will Gewerbe- und Industrieflächen in zwei Bereichen anbieten. Die 46,9 große Fläche (Standort West) liegt auf den Gemarkungen Bad Saulgau und Boms zwischen Bundesstraße und Bahnlinie, die 28,5 Hektar des Standorts Ost liegen auf Gemarkung Aulendorf. Noch besitzt der Verband keine Grundstücke. Die Grundstückkäufe werden über Kredite finanziert. Über die Verkäufe der Flächen erzielt der Verband später Einnahmen.

Die Geschäftsstelle des Zweckverbands ist in Bad Saulgau angesiedelt. Bei der Beratung im Gemeinderat in Bad Saulgau äußerte Helga Brey (SPD) die Sorge, dass Mitarbeiter durch die zusätzlichen Aufgaben überlastet werden könnten. Doris Schröter stellte zumindest langfristig eine Aufstockung des Personals in Aussicht. „Wenn es dann in den Grunderwerb geht, wird es nicht mehr on top (als zusätzliche Aufgabe) gehen.“