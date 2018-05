Bad Saulgau erreicht das Pokalfinale

Die zweite Handballmannschaft des TSV Bad Saulgau hat nach ihrem Aufstieg in die Bezirksliga am vergangenen Wochenende auch im Finalturnier des Bezirkspokals überzeugt. In der Blaubeurer Dieter-Baumann-Halle unterlag die Mannschaft von Markus Weisser erst im Finale dem den starken Landesligisten SC Vöhringen mit 26:36.

Im Halbfinale hatte der TSV II gegen den TV Weingarten mit am Samstag mit 31:25 (15:11) die oberhand behalten.

Bei der Auslosung der Halbfinalpaarungen hatte der TSV Glück und erwischte mit dem Tabellenvorletzten der Bezirksliga, TV Weingarten, den vermeintlich leichtesten Gegner. Das zweite Halbfinale bestritten die beiden Landesliga-Spitzenmannschaften Vöhringen und Biberach, das Vöhringen deutlich mit 32:23 (14:12) gewann.

Der TSV konnte am frühen Samstagnachmittag locker in die erste Partie gehen, hatte er doch bereits sämtliche Erwartungen übertroffen. Weingarten ging nur einmal in Führung (1:0) und konnte nur bis zum 4:4 (10.) einigermaßen mithalten, in der Folge war dann aber der TSV Chef auf dem Parkett, ohne sich zu verausgaben und trotz nicht optimaler Chancenverwertung. Dennoch ließ sich die Mannschaft des Ex-TSV-Spielers Holger Höhn in Hälfte eins nicht abschütteln. Ein Blackout von Weingarten in den letzten zwei Minuten vor der Pause nutzten zwei Mal Cristian Aldica und einmal Fabian Kohler zum 15:11-Halbzeitstand.

TSV II lässt Zügel schleifen

Die Unsicherheiten auf Seiten des TV hielten auch nach dem Wiederanpfiff an und die Bad Saulgauer erhöhten wiederum durch zwei Mal Fabian Kohler auf 17:11. Der Vorsprung pendelte sich auf sieben bis acht Tore ein, Weingarten schien geschlagen. Doch im Gefühles sicheren Sieges stand Bad Saulgau sich selbst im Weg und dem Gegner gelangen in nur drei Minuten vier Treffer in Folge. Christian Zimmerer erlöste den TSV dann mit einem Treffer. Der Abstand wuchs wieder. Am Ende war der Sieg auch in dieser Höhe (31:25) verdient. „Wir haben zu viele Chancen nicht genutzt, zu viel verworfen und waren etwas zu langsam bei den Angriffen. Die erste und zweite Welle war zu schwach. Ich war mit unserem Spiel nicht ganz zufrieden, das muss noch besser werden. Dennoch haben wir verdient gewonnen“, analysierte TSV-Trainer Markus Weisser das Match.

Im Finale am Sonntag gab es ein Wechselbad der Gefühle. Zu Beginn war die Partie ausgeglichen, dann dominierte der SCV und führte mit 12:6 (20.). Bad Saulgau legte zwei Gänge zu, konterte seinerseits die Vöhringer aus und schon stand es zur Pause nur noch 14:15. Wenige Sekunden vor Halbzeit traf Fabian Hillenbrand den gegnerischen Torhüter bei einem Siebenmeter offensichtlich am Kopf und bekam deshalb von den Unparteiischen die Rote Karte. Im zweiten Abschnitt agierte der SCV schneller, kombinierte und erspielte sich bald wieder eine deutliche Führung und gewann am Ende verdient mit 36:26. „Ich bin mit der kämpferischen Leistung meines Teams zufrieden. In der zweiten Halbzeit war der Gegner einfach schneller, hatte trotz Umstellung unserer Abwehr die bessere Qualität, und gewann verdientermaßen. Wir haben viel erreicht und ich bin absolut zufrieden mit meiner Mannschaft in diesem Jahr“, sagte Markus Weisser.