Bad Saulgau erhält in Tübingen den Energy Award 2018

Umweltminister Franz Untersteller hat die Stadt Bad Saulgau am Dienstag in Tübingen mit dem Energy Award ausgezeichnet. Damit gehört Bad Saulgau zu einer von 17 Städten und 16 Gemeinden in Baden-Württemberg, die diese Auszeichnung in Empfang nehmen konnten.

„Mit dem Preis würdigen wir das große Engagement der Kommunen, die ihre lokale Energie- und Klimaschutzpolitik mit ganz konkreten Maßnahmen beharrlich und erfolgreich voranbringen“, sagte der Minister für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft. Die Rekordzahl von 37 Gewinnern sende ein starkes Signal für den Klimaschutz im Land aus, so Untersteller. In Baden-Württemberg nehmen aktuell insgesamt 102 Städte und Gemeinden sowie 20 Landkreise am European Energy Award teil.

Leibertingen und Bad Saulgau

Sieben besonders erfolgreichen Kommunen erhielten die Auszeichnung in „Gold“. Diese besondere Auszeichnung erhielten der Landkreis Karlsruhe sowie die Städten Bad Waldsee, Isny im Allgäu, Leutkirch, Ludwigsburg, Tübingen und Waiblingen. Im Kreis Sigmaringen wurde neben Bad Saulgau die Gemeinde Leibertingen ausgezeichnet.

Eine Rolle für die Auszeichnung Bad Saulgau spielte laut Pressemitteilung des Ministeriums auch das Engagement zum Schutz der Natur, da Bad Saulgau 2007 der Titel „Naturschutzkommune“ zugesprochen wurde. Weiter führt die Stadt seit 2011 den Titel „Landeshauptstadt der Biodiversität“. Durch das Prädikat „Bad“ gebe es in Bad Saulgau hohe Anforderungen an die Luftqualität, die alle zehn Jahre durch Messungen nachgewiesen werden müssen.

Punkten mit Naturschutz

Frühzeitig habe die Stadt auf die beginnende Klimaveränderung mit Vorbeugemaßnahmen reagiert und sukzessive in den Hochwasserschutz, die nachhaltige Forstwirtschaft, den Naturschutz und in Verkehrsplanung im Gesamtstadtgebiet einschließlich der Ortsteile investiert . Ein großer Schritt in Richtung Innenstadtentwicklung sei die Realisierung der „Kernstadtentlastungsstraße“ mit großflächigen Ausgleichsmaßnahmen gewesen. Mit der Gründung der „Windkraft Bodensee-Oberschwaben“ habe die Stadt Bad Saulgau und ihre Stadtwerke den Ausbau der regenerativen Stromerzeugung beschlossen. Außerdem wurden sukzessive die Kraft-Wärmekopplung mit Blockheizkraftwerke-Nahwärmeversorgungsgebieten in der Kernstadt ausgebaut. Ein weiterer Meilenstein sei die Versorgung eines Teilorts mit 100 Prozent Bioenergie. Im Jahr 2010 wurde der Teilort Lampertsweiler das erstes Bioenergiedorf im Landkreis Sigmaringen.