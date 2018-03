Bad Saulgau bekommt HNO-Ärztin

Eine gute Nachricht für die Versorgung Bad Saulgaus mit Fachärzten: In Bad Saulgau möchte sich eine Fachärztin für Hals-Nasen-Ohrenheilkunde (HNO) niederlassen. Die kassenärztliche Vereinigung Baden-Württemberg (KVBWÜ) hat gestern auf Anfrage bestätigt, dass am 7. Februar für eine Fachärztin in Bad Saulgau eine Zulassung erteilt worden sei.

„Der Versorgungsgrad bei HNO-Ärzten im Kreis Sigmarignen steigt mit der Neuzulassung von 73 auf 97 Prozent“, sagt Swantje Middelhoff, Sprecherin der Kassenärztlichen Vereinigung mit Sitz in Stuttgart. Sie hatte bei einer Anfrage zur Versorgungslage bei Fachärzten erwähnt, dass eine HNO-Ärztin für Bad Saulgau eine Zulassung erhalten habe. Auf der Internetseite der kassenärztlichen Vereinigung ist die neue Ärztin mit Namen Maha Chakko, Fachärztin für Hals-Nasen-Ohrenheilkunde, und der Praxisadresse Marktplatz 3-5 eingetragen. Der kassenärztlichen Vereinigung liegen laut Swantje Middelhoff allerdings keine Informationen vor, wann die Praxis eröffnet wird. Eine Telefonnummer ist noch nicht angegeben. Gestern war es nicht möglich, Kontakt mit der Ärztin aufzunehmen. In dem Haus am Marktplatz befindet sich die Kinderarztpraxis Kidsdoc. In früheren Jahren praktizierte im gleichen Gebäude außerdem der Augenarzt Dr. Tilman Braun.

Die Sprecherin der KVBWÜ betont, dass sich die kassenärztliche Vereinigung schon seit längerer Zeit darum bemühe, einen weiteren HNO-Arzt in den Kreis Sigmaringen zu bekommen. Derzeit praktizieren im Kreis drei HNO-Ärzte, davon zwei in Sigmaringen und einer in Pfullendorf.

Seit 2015 ohne HNO-Arzt

Ein solcher Facharzt fehlte bislang in Bad Saulgau. Bis 2012 praktízierte der HNO-Arzt Dr. Büte Kadioglu in der Praxis des Medizinischen Versorgungszentrums in einem Gebäude des Krankenhauses. Er verfügte über Belegbetten im Krankenhaus und operierte auch. Nachdem er in Ruhestand gegangen war, trat die HNO-Ärztin Dr. Delyana Tomova-Berlin seine Nachfolge in dieser Praxis an. Sie veränderte sich aber im Jahr 2015 beruflich wie privat und verließ Bad Saulgau.

Die Suche des Medizinischen Versorgungszentrums nach einem HNO-Facharzt als Nachfolger blieb erfolglos. Mitte 2016 übernahm schließlich Augenarzt Dr. Philipp Heimann die einstige HNO-Praxis. Auch bei den Augenärzten geht die Kassenärztliche Vereinigung von einer Unterversorgung im Kreis Sigmaringen aus. Seit 2015 müssen Patienten aus Bad Saulgau für den Besuch beim HNO-Arzt in eine andere Stadt fahren.

Nach der gelungenen Ansiedlung von zwei Augenarztpraxen, eine im Krankenhaus, die andere im Dienstleistungszentrum an der Kaiserstraße, sowie der Neubesetzung der Kinderarztpraxis im Kreissparkassengebäude durch das Ärzteehepaar Dr. Anke und Dr. Christoph Seitz wäre die Neueröffnung einer HNO-Praxis ein weiterer Lichtblick in der Ärzteversorgung in Bad Saulgau.