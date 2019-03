Bad Saulgau behält im Derby die Oberhand

Nach anfänglich zähem Spiel hat sich der TSV Bad Saulgau im Derby gegen die TG Biberach am vergangenen Samstagabend in der Kronriedhalle gesteigert und letztendlich verdient mit 29:23 gewonnen.

Trotz herrlichen Frühlingswetters war die Kronriedhalle mit mehr als 550 Zuschauern gut gefüllt. Die Voraussetzungen für ein spannendes Derby waren perfekt, einheimische und gegnerische Fans waren mit Trommeln und weiteren Lärminstrumenten bestückt. Auf dem Parkett entwickelte sich zunächst jedoch eine recht unansehnliche Begegnung mit vielen Fehlern auf beiden Seiten. Die Gäste nahmen ganz geschickt das Tempo aus dem Spiel und der TSV passte sich an. Ballverluste, unvorbereitete Abschlüsse, technische Fehler, alles was die Bad Saulgauer eigentlich vermeiden wollten, bekamen die Fans geboten. Biberach zog sich noch ein wenig besser aus der Affäre und lag meist ein bis zwei Treffer in Front. TG-Torhüter Simon Fischer konnte viele Würfe der Platzherren parieren. Einzig TSV-Mittespieler Dennis Kaumann, der wegen des Fehlens des verletzten Spielmachers Istvan Gaspar noch mehr Verantwortung übernehmen musste, zeigte eine gute Leistung. Von den zehn im ersten Abschnitt erzielten Saulgauer Treffern gingen sieben auf sein Konto.

Kreisläufer Kempf bringt neuen Schwung

Als TSV-Coach Matthias Kempf Kreisläufer Patrick Osterc einwechselte, nahm das Bad Saulgauer Spiel an Fahrt auf. Herrliche Kreisanspiele folgten und schon erspielten sich die Hausherren Feldvorteile. Der für Jonas Engler eingewechselte Torhüter Armin Greiner war gut aufgelegt und konnte vor allem viele Würfe von den Außenpositionen zunichte machen. In der 32. Minute ging der TSV erstmals in Führung und war fortan spielbestimmend. Dennoch wurden nun auch die Biberacher stärker und konnten vor allem durch viele Siebenmeter-Treffer von Jan Wille noch einigermaßen mithalten. TG-Spielmacher Armin Schweigardt war wieder einmal bester Akteur der Gäste und versuchte nun verzweifelt, seine Mitspieler anzufeuern. Mit zunehmender Spieldauer machte sich dann doch die Klasse des TSV bemerkbar. Der Rückraum mit Daniel Balan wurde immer stärker, Allrounder Patrick Engler und Kreisläufer Patrick Osterc wurden von Dennis Kaumann glänzend in Szene gesetzt. Rechtsaußenspieler Michael Fuchs traf gefühlvoll aus vollem Lauf und am Ende gab es dann doch den klaren, verdienten Sieg für den TSV. Der scheidende Biberacher Trainer Cosmin Popa ist mit dem Verlauf der Saison und der Platzierung seines Teams unzufrieden. „Wir hatten uns mehr ausgerechnet. Im vergangenen Sommer hatten wir acht Spieler verloren, das ist nur schwer zu kompensieren. Hinzu kamen während der Saison Verletzungen und Müdigkeit. Ein Platz unter den ersten drei war unser Ziel. Bad Saulgau war für mich der Favorit der Liga. Mich wundert schon, dass der TSV mit diesem breiten Kader nicht noch weiter vorne liegt“, sagte Popa. Sein Gegenüber TSV-Trainer Matthias Kempf erinnerte, dass der Bad Saulgauer Kader noch kleiner ist als der von Biberach. „Die meiste Zeit in der Saison hatten wir nur maximal zehn Feldspieler, das ist wenig. Zu Beginn des Spiels haben wir viele Chancen kläglich vergeben und den Gegner dadurch stark gemacht. Im Angriff bewegten wir uns kaum. In der zweiten Halbzeit haben wir dann das umgesetzt, was wir uns vorgenommen haben. Dann ist es schneller und auch besser gelaufen“, resümierte Kempf.

Mit diesem Sieg kletterte der TSV auf Tabellenplatz vier. Nächster Gegner ist am kommenden Samstag, 6. April, um 20 Uhr der Tabellendritte TV Steinheim. Abfahrt des Fanbusses ist um 16.45 Uhr an der Stadthalle.