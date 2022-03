Ein 75-Jähriger ist am Montag gegen 17.15 Uhr beim Arbeiten an einem Haus an der Klosterstraße vom Gerüst gestürzt. Der Mann war nach Angaben des Polizeipräsidiums Ravensburg auf dem privat errichteten Gerüst zu Gange, als er das Gleichgewicht verlor und aus etwa zwei Metern auf den Boden prallte. Hierbei zog er sich eine Kopfplatzwunde zu, weshalb er zur weiteren Behandlung von einem Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht wurde.