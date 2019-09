Bad Saulgau überfährt den Absteiger

Im ersten Spiel der neuen Saison in der Handball-Landesliga hat der TSV Bad Saulgau am Samstagabend den Württembergliga-Absteiger SG Herbrechtingen/Bolheim verdient mit 26:17 geschlagen. Wegen des herrlichen Spätsommerwetters war die Kronriedhalle nicht ganz voll besetzt, was aber der Stimmung keinen Abbruch tat.

Schon bei der Spielervorstellung war an der Körpersprache deutlich der Wille zu erkennen, dass der TSV etwas reißen wollte. Die Hausherren zeigten von Beginn an wenig Respekt vor dem Gegner. Sie spielten variantenreich und ein völlig neues Spielsystem, das der TSV mit seinen fünf - überwiegend jungen - Neuzugängen auf die Platte brachte. Herbrechtingen beeindruckte zwar durch vermeintliche körperliche Überlegenheit, aber die groß gewachsenen Spieler zeigten sich überrascht von der Schnelligkeit und Abwehrstärke des TSV. Nur in der ersten Viertelstunde konnte der Gegner einigermaßen mithalten, dann dominierten die Hausherren.

Neuzugang Dennis Sugg aus Pfullendorf erfreute Fans und Verantwortliche in Angriff und Abwehr. Mit viel Übersicht übernahm der erst 21-jährige Verantwortung und glänzte unter anderem durch Rückraumtreffer. Auch in der Abwehr langte er beherzt aber fair zu und organisierte mit Daniel Balan und Michael Reck den starken TSV-Mittelblock. Eric-Kempf lief seine Angriffe sehr schnell und war wie auch Fabian Kohler auf der Linksaußenposition immer gefährlich. Neuzugang Jimmy Solis erwies sich als sehr mannschaftsdienlich und setzte seine Mitspieler gekonnt in Szene. Der ehemalige TSV-Jugendspieler Hannes Fischer hatte in den vergangenen Jahren bei der MTG Wangen gespielt und wurde in der Mitte - wie Michael Reck - als Spielgestalter eingesetzt und machte seine Sache trotz seiner erst jugendlichen 19 Jahre ausgesprochen gut. Auch der fünfte Neuzugang, Daniel Matt, der sich nach drei Jahren beruflich bedingter Handballabstinenz wieder im Kader findet, machte eine gute Figur. Bei seinen Rückraumknallern hatte der gegnerische Torhüter meist nicht den Hauch einer Chance. Mann des Tages war jedoch Torhüter David Bakos. Er steigerte sich von Minute zu Minute und brachte die gegnerischen Angreifer mit Glanzparaden zum Verzweifeln.

Mutloser Auftritt der Gäste

Rechtsaußenspieler Matthias Fuchs und Kreisläufer Jochen Schäfer fehlten berufsbedingt, doch Patrick Engler und Patrick Fritz, der jetzt fest zum Kader der Ersten gehört, profilierten sich am Kreis. Auch von rechts außen ging ständig Gefahr aus. Bei den Gästen ging die größte Gefahr von links Außen aus. Routinier Dennis Wurelly, Hamza Bayik und Hannes Bauer waren die besten SG-Akteure.

Herbrechtingens neuer Trainer Cosmin Popa entschuldigte den unerwartet mutlosen Auftritt seines Teams mit fehlender Spielpraxis. „Es ist eine zusammengewürfelte Mannschaft mit nur vier Spielern aus dem alten Team, wir sind noch nicht eingespielt. Beim ersten Spiel kann man noch nicht viel sagen. Wir sind Amateure, es waren Ferien und wir trainieren erst so richtig seit zwei Wochen. Wir streben das vordere Mittelfeld an. In zwei bis drei Jahren können wir vielleicht größere Ziele verfolgen“, sagte Popa, der in der vergangenen Saison noch die TG Biberach trainiert hatte.

TSV-Coach Matthias Kempf dagegen war mit der Leistung seines Teams sehr zufrieden sein. „Wir sind gleich ins Spiel gekommen. Die Abwehr war von Anfang an aggressiv, die Fehler hielten sich in Grenzen und David war sehr gut. Wir sind aber noch nicht bei hundert Prozent. Der Kader ist größer als letztes Jahr und wir können endlich wieder vernünftig trainieren. Wenn sich allerdings jemand verletzt, sieht’s gleich ganz anders aus“, sagte Kempf und warnte zugleich vor allzu großer Euphorie.

Nächster Gegner ist am kommenden Sonntag, 22. September, 15 Uhr die SG Lauterstein 2 in der Kreuzberghalle in Donzdorf-Nenningen.