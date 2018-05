Bad Buchau rettet sich (fast)

39 Tore - den 1:0-Sieg des FC Krauchenwies/Hausen gegen die TSG Rottenacker (die SZ berichtete) vom Freitagabend mitgerechnet, fielen am drittletzten Spieltag der Saison. Der FC Mengen kam dank Alex Klotz, der eingewechselt wurde und seine Saisontreffer 49 und 50 - Tusch: tatatata - erzielte, um eine Niederlage in Hohentengen - Fabian Beckert hatte früh ebenfalls doppelt getroffen - herum. Hundersingen machte mit einem 5:4-Sieg gegen Schelklingen/Hausen die Relegation klar. Am anderen Ende der Tabelle unterlagen neben den Hausenern auch die Bad Saulgauer. Beide haben nun 21 Punkte auf dem Konto. Nur einer müsste direkt runter, wenn es keinen Absteiger aus der Landesliga gibt. Daran hängt in diesen Tagen so viel.

FV Neufra - SG Altheim 2:2 (1:1). - Tore: 1:0 Fabian Brehm (30./FE), 1:1 Kai Engelhardt (37.), 1:2 Jens Stimpfle (78.), 2:2 Fabian Brehm (89./FE). - Z.:200. - Die Zuschauer in Neufra sahen eine von Beginn an ausgeglichene Partie. Die erste große Chance hatten die Gäste, der Ball landete allerdings nur am Querbalken(25.). Im Gegenzug brachte dann Fabian Brehm die Hausherren nur kurze Zeit später per Strafstoß in Front. Altheim spielte auch nach dem Rückstand weiterhin gut mit und konnte dem FVN Paroli bieten. Engelhardt sorgte für den verdienten Ausgleich vor der Pause. Im zweiten Durchgang blieben die Teams auf Augenhöhe, die Tore von Stimpfle und Brehm sorgten für den gerechten 2:2-Endstand. „Die Partie war heute nur auf mittelmäßigem Bezirksliganiveau. Aufgrund der Tabellensituation fehlten beiden Mannschaften die Anreize, nochmals voll aufs Ganze zu gehen. Altheim war heute ein gleichwertiger Gegner, die Punkteteilung geht folglich in Ordnung“, berichtete FVN- Pressewart Ulrich Münst im Anschluss an das Spiel.

SV Ebenweiler - SV Sigmaringen 3:1 (1:0). - Tore: 1:0, 2:0 Maximilian Gindele (43./47.), 3:0 Lulzim Rahmani (54.), 3:1 Christian Schlappa (57./FE). - Z.:30. - Das Spiel pendelte zunächst immer wieder hin und her, jedoch ohne klare Torchancen. Die erste nennenswerte Möglichkeit verwertete Gindele direkt zum 1:0 kurz vor der Pause. Hierbei nutzte er eine Unachtsamkeit in der SVS- Abwehr eiskalt aus. Direkt nach Wiederanpfiff erhöhte Maximilian Gindele auf 2:0. Lulzem Rahmani beseitigte dann wenig später die letzten Zweifel am Sieg der Hausherren. Mehr als der Anschlusstreffer durch Kapitän Christian Schlappa gelang den Kreisstädtern nicht mehr. Am Ende einer schwachen Bezirksligabegegnung geht Ebenweiler als verdienter Sieger vom Feld. „ Das Spiel war heute wenig ansehnlich. Wir präsentierten uns allerdings als die aktivere Mannschaft und nutzten unsere wenigen Möglichkeiten konsequent, deshalb geht der Erfolg auch in Ordnung.“, resümierte SVE-Abteilungsleiter Peter Bixel nach Abpfiff.

SV Bad Buchau - FC Laiz 6:4 (4:2). - Tore: 1:0 Sebastian Buck (2.), 2:0 Richard Bin (9.), 3:0 Sebastian Buck (21.), 3:1, 3:2 Julian Götz (28./33.), 3:3 Christian Lauria (46.), 3:4 Julian Götz (70.), 4:4 Janik Martin (76.), 5:4, 6:4 Luca Barta(80./89.). - Rote Karten: Christian Lauria (52./FCL/; Unsportlichkeit), Fabian Kugler (52./SVBB; Unsportlichkeit). - Z.:250. - Über 90 Minuten sahen die Zuschauer in Bad Buchau ein spektakuläres Spiel mit Torszenen en masse. Nach der bärenstarken Anfangsphase ließ das Team vom Federsee stark nach und ließ den FCL wieder kommen. So drohte die Partie in der zweiten Halbzeit gar zu kippen, doch in der Schlussphase war den Gästen die Erschöpfung anzumerken. Durch die Einwechslung von Youngster Luca Barta gewannen die Hausherren nochmals erheblich an Schwung und lieferten ein bemerkenswertes Comeback. Allen voran Luca Barta mit seinen zwei späten Treffern ebnete den Weg für einen zwischenzeitlich nicht mehr für möglich gehaltenen Heimsieg. „Laiz ging am Schluss die Luft aus. In dieser Phase waren wir zur Stelle und können die Partie zum Glück noch für uns entscheiden“, sagte SVBB-Pressewart Jens Polm nach dem Spiel.

FV Bad Schussenried - FV Bad Saulgau 1:0 (1:0). - Tor: 1:0 Tobias Kling (33.). - Z.:100. - „Bad Saulgau konnte nicht mehr, bei Bad Schussenried war nicht der absolute Wille zu erkennen. So entwickelte sich die Partie zu einer sehr zähen Angelegenheit. Am Ende einer Begegnung ohne großen Höhepunkte gehen wir nicht unverdient als Sieger vom Platz“, berichtete Schussenrieds Abteilungsleiter Stefan Buck nach dem Spiel. Den Treffer des Tages erzielte dabei Tobias Kling mit einem sehenswerten Distanzschuss. Bad Saulgau kämpfte zwar, war jedoch im Bezug auf die spielerischen Mittel limitiert und kam kaum zu Abschlussmöglichkeiten. Die einzige nennenswerte Torchance vergab David Bachhofer mit einem Pfostenschuss (60.).

FV Altshausen - SV Uttenweiler 4:2 (1:0). - Tore: 1:0 Patrick Hugger (1.), 1:1 Pascal Volz (52.), 2:1 Bastian Scheffold (67.), 3:1 Maximilian Raisle (84.), 4:1 Marvin Igel (87.), 4:2 Johannes Jäggle (88.). - Rote Karte: Lukas Maurer(33./SVU; Unsportlichkeit). - Z.:150. - Der FVA erwischte einen guten Start und ging direkt in der Anfangsminute durch Patrick Hugger in Führung. Mitte der ersten Halbzeit wachte der SVU auf und nahm aktiver am Spielgeschehen teil. Bis zum Halbzeitpfiff waren die Gäste dadurch zwar optisch überlegen, kamen jedoch kaum zu zwingenden Torszenen. Im Anschluss an den Seitenwechsel glich Uttenweiler durch Pascal Volz aus. Nach dem Ausgleich kam Altshausen wieder besser in die Begegnung und drängte auf die abermalige Führung. Diese gelang dann Bastian Scheffold. In der Schlussphase erhöhte zunächst FVA- Youngster Raisle per Kopf, ehe Marvin Igel den Heimerfolg klarmachte. Der Anschlusstreffer von Jäggle in den Schlussminuten war somit nur noch von kosmetischer Natur. „Heute konnten wir den Negativtrend stoppen. Aufgrund der besseren Chancen und unserem zwingenden Angriffspiel ist der Erfolg absolut verdient“, sagte FVA- Teammanager Werner Werz nach der Partie.

SF Hundersingen - FV Schelklingen-Hausen 5:4 (1:0). - Tore: 1:0 Thomas Hiller (34.), 1:1 Marko Mayer (51.), 1:2 Lucas Böttinger (60.), 2:2 Eigentor (62.), 3:2 Timo Bischofsberger (66.), 4:2 Xaver Koch (71.), 4:3 Patrick Raufer (73.), 5:3 Xaver Koch (84.), 5:4 Boris Mack (90.+1.). - Z.:150. - „Wir haben heute immer zum richtigen Zeitpunkt das Tempo erhöht und dabei auch die wichtigen Treffer erzielt. Ein verdienter Sieg in einem offenen Schlagabtausch“, berichtete Hundersingens Abteilungsleiter Karl Störkle. Nach einer kurzen Anlaufzeit begann das Offensivspektakel in Hundersingen. Beide Mannschaften hatten etliche Chancen. Nach einer kurzen Schwächephase der Hausherren, in der die Gäste die Partie kurzzeitig drehten, drückten die SFH zur richtigen Zeit wieder auf das Gaspedal und entschieden das Spiel für sich. Am Ende wäre aufgrund der schieren Masse an Abschlussmöglichkeiten auch ein noch höherer Erfolg im Rahmen gewesen.

SV Hohentengen - FC Mengen 2:2 (2:0). - Tore: 1:0, 2:0 Fabian Beckert (3./6.), 2:1, 2:2 Alexander Klotz (65./66.). - Z.:400. - Die Göge-Kicker legten furios los und gingen direkt durch Fabian Beckert in Führung. Nur drei Minuten später war Beckert auf Vorlage von Remensperger wieder zur Stelle - 2:0. Hohentengen schnürte den FCM im ersten Durchgang regelrecht im eigenen Strafraum ein. Torjäger Fabian Beckert verpasste eine noch höhere Führung im ersten Durchgang. Mit der Einwechslung von Topscorer Alexander Klotz auf Seiten der Gäste änderte sich die Partie im zweiten Durchgang schlagartig. Hohentengen musste sich von der Dominanz verabschieden, der Tabellenprimus kam immer besser ins Spiel. In Person von Alexander Klotz glich Mengen per Doppelschlag den Spielstand wieder aus. Beiden Treffern war eine sehenswerte Einzelleistung von Klotz vorausgegangen. In der Schlussphase agierten beide Teams mit offenem Visier, es blieb jedoch trotz einiger Möglichkeiten auf beiden Seiten beim leistungsgerechten Remis.