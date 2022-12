Backhaus Mahl schließt Filiale in Bad Saulgau

Das Backhaus Mahl in der Bad Saulgauer Fußgängerzone schließt am 31. Dezember dieses Jahres. Ein Zettel an der Eingangstür des Backhauses informiert bereits die Kunden über die bevorstehende Schließung. Im Gebäude ist auch das Café Dreikönig integriert.

„Der Standort war für uns nicht mehr rentabel“, sagt Geschäftsführer Martin Mahl auf Anfrage der „Schwäbischen Zeitung“ Bad Saulgau. Es gehöre zu den betriebswirtschaftlichen Aufgabe des Backhauses mit Hauptsitz in Stetten a.k.M., alle Standorte zu prüfen. „Wir trennen uns von denen, die sich für uns nicht mehr rechnen“, so Mahl.

Neueröffnung in Ostrach

Fast zehn Jahre war das Backhaus Mahl in der Fußgängerzone. Es folgte damals auf die Bäckereikette Sternenbäck. Die Filiale im Kaufland in Bad Saulgau bleibt indes erhalten. Martin Mahl kündigt zudem an, im Frühjahr 2023 eine neue Filiale in der Hauptstraße in Ostrach zu eröffnen.