B-Liga-Meister kreuzen die Klingen

Zweiter Spieltag der Kreisliga A. Nun greifen auch der FV Bad Saulgau und die SGM TSV Scheer/SV Ennetach ins Spielgeschehen ein. Gedreht wurde die Partie des FC Inzigkofen/Vil./Eng., der in Kettenacker bei der Spielgemeinschaft Alb-Lauchert antreten wird. Ein Aufsteigerduell sehen die Zuschauer in Sigmaringen. Der SV Hoßkirch gibt seine Visitenkarte ab.

FC Krauchenwies II/SV Hausen – SV Renhardsweiler (So., 15 Uhr). - Auf den ersten Blick ist das eine klare Sache für den Gast, der als weiterer Titelanwärter in der Saisonvorschau genannt wurde. Nur die Zahlen der vergangenen Runde sagen etwas anderes. Drei Tore gab es in zwei Spielen, darunter ein 1:0-Sieg von Renhardsweiler zu Hause. Die Karten werden neu gemischt. Da der Rasenplatz in Hausen a.A. nach der Generalsanierung noch nicht bespielbar ist, findet dieses Spiel auf dem Schulsportplatz in Krauchenwies statt.

SV Bronnen – SV Bolstern (So., 15 Uhr). - Mit Andre Dorn hat diese Begegnung einen erfahrenen Unparteiischen, der den ersten Auftritt von Bronnen zu Hause verfolgt. Zwei Tage nach dem Derby gegen die SG Alb-Lauchert hat die Truppe um Torhüter Delic keine Pause, um sich zu erholen. Bolstern hat gute Erfahrungen mit dem Köllenberg aus der Saison 2017/2018.

SGM Alb-Lauchert – FC Inzigkofen/Vil./Eng. (So., 15 Uhr). - Dieses Spiel wurde aufgrund von Sanierungsmaßnahmen des Platzes in Inzigkofen gedreht. 48 Tore fielen in den letzten acht Spielen zwischen diesen beiden Mannschaften und nicht immer gewann Gammertingen. Die Gäste müssen sich nach der Ära Söllner zuerst noch finden. Daher kommt es zunächst nicht zu einem offenen Schlagabtausch. Spätestens in der zweiten Halbzeit sieht man dann warum diese Duelle noch nie torlos über die Bühnen gegangen sind.

SV Braunenweiler – SV Langenenslingen. (So., 15 Uhr). - Leichte Vorteile sollte es für die Gäste geben, die ein kleines Plus an Punkten gegenüber dem Gastgeber haben. Nur: Braunenweiler hat in der vergangenen Saison zu Hause meistens überzeugt.

SPV Türk Gücü Sigmaringen – SV Hoßkirch (So., 15 Uhr). - Ebenfalls mit einem erfahrenen Referee steigt in Sigmaringen das Duell der Aufsteiger. Beide waren im Pokal schon beschäftigt, jetzt geht’s nun um Punkte. Der Quervergleich Kreisliga B 3 gegen 4 aus der letzten Runde zeigt, dass beide ihr Heil in der Offensive suchen werden.

SGM TSV Scheer/SV Ennetach – FV Bad Saulgau (So., 15 Uhr). - Bis auf wenige Vergleiche auf Turnierebene gibt es für diese Begegnung - bezogen auf die beteiligten drei Parteien - keine Ergebnisse aus den Vorjahren. Die neugegründete SGM trifft auf einen Absteiger, der nach dem kräftigen Aderlass sich ebenfalls noch finden muss. Der FVS dürfte Vorteile haben.

Spielfrei: SC Türkiyemspor Saulgau, FV Fulgenstadt