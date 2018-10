Bürkle warnt vor dem Tabellenzehnten

Nach der kurzen Länderspielpause geht es für den HBW Balingen-Weilstetten bereits am Mittwochabend in der 2. Handball-Bundesliga weiter. In einem vorgezogenen Spiel des 11. Spieltages treffen die „Gallier von der Alb“ auf den EHV Aue. Der Tabellenzehnte aus dem Erzgebirge kommt mit ganz breiter Brust nach Schwaben. Spielbeginn in der Sparkassenarena ist um 20.15 Uhr.

Vor der Saison gehörte der EHV Aue zu den Mannschaften, die als Abstiegskandidaten galten. Danach sieht es derzeit aber gar nicht aus. Nach dem 10. Spieltag hat Aue nur vier Zähler Rückstand auf den HBW und ist ausgezeichneter Zehnter. Die Mannschaft aus dem Erzgebirge hat nicht nur ihre Hausaufgaben gemacht, um am Saisonende den Klassenerhalt zu sicheren, sondern auch wahre Big-Points eingefahren. Zuletzt gegen den ASV Hamm-Westfalen, der sich in der Erzgebirgshalle mit einem 26:26 zufriedengeben musste. Doch Aue punktet auch auswärts, wie beim Unentschieden in Hüttenberg. Zuletzt kam Eintracht Hagen in eigener Halle am vorletzten Spieltag mit 27:35 gewaltig unter die Räder.

Ähnlich erging es dem HSV Hamburg. Der hochgehandelte Aufsteiger war mit großen Ambitionen nach Lößnitz gefahren. Aue schoss den HSV mit 35:26 regelrecht aus der Halle. Die Gallier von der Alb sind also gewarnt und sollten den Tabellenzehnten nicht unterschätzen. „Aue ist ein sehr, sehr unangenehmer Gegner,“ weiß HBW-Coach Jens Bürkle. Das weiß er aus eigener Erfahrung und aus dem ausgiebigen Videostudium, das er vor jedem Spiel betreibt. „In den letzten Spielen hat man gesehen, dass das Selbstvertrauen von Spiel zu Spiel gestiegen ist“, kann der Balinger Sportwissenschaftler durchaus nachvollziehen, dass die Gäste mit breiter Brust in Balingen antreten werden.

Starker Rückraum des EHV Aue

„Die Stimmung in der Mannschaft ist natürlich gut, deutlich besser, als wenn man unterm Strich stehen würde“, wird der Cheftrainer des EHV Aue, Stephan Swat, auf der Vereinshomepage zitiert. Aue kommt außer mit breiter Brust auch mit dem derzeit besten Torjäger der 2. Handball-Bundesliga nach Balingen: Eric Meinhardt ist nicht nur Top-Torjäger der Liga, sondern auch Spielmacher des EHV. Er wurde zum Spieler des Monats September in der 2. Liga gewählt und ist nach zehn Spieltagen mit 76 Treffern bester Torjäger. 41-mal war der EHV-Kapitän dabei per Siebenmeter erfolgreich. Aber nicht nur ihn hat Balingens Trainer Jens Bürkle auf dem Zettel. Neben Meinhardt hat er sein Augenmerk auch auf den zweiten Rückraummittespieler, Benas Petreikis, und Mindaugas Dumicus, der im rechten Rückraum spielt, gerichtet. „Auch Kreisläufer Kevin Roch spielt eine ganz gute Saison“, sagt Bürkle.

Rückblickend auf das erste Saisonviertel ist HBW-Coach Jens Bürkle mit wenigen Abstrichen durchaus zufrieden und auch das Handicap der kurzen Vorbereitung auf das Spiel gegen Aue, weil einige Spieler bei ihren Nationalmannschaften im Einsatz waren, nimmt er in Kauf. „Wenn man solche Spieler hat, muss man das Risiko einer kurzen Vorbereitung halt gehen“, muss er versuchen in einer einzigen Trainingseinheit, in der er die komplette Mannschaft beisammen hat, das richtige Feintuning zu finden.