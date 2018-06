Bürgerwache und Stadtgarde marschieren zum Zapfenstreich auf

Das Kirchenpatrozinium St. Johanni haben Kirchengemeinde und Bürger am Wochenende gefeiert. Zur Vigilfeier, Serenade und großem Zapfenstreich am Samstagabend kamen zahlreiche Interessierte auf den Marktplatz.

Vor Serenade und Zapfenstreich betrat Dekan Peter Müller die Szenerie, mit einigen Ministranten und Geistlichen im Gefolge. In der kurzen Vigilfeier begrüßte er die Anwesenden und stellte fest, dass man das Fest zur Geburt von Johannes dem Täufer feiere, „unseres Patrons von Stadt und Kirche“, ergänzte Müller. „Sechs Monate vor Weihnachten feiern wir das Geburtsfest Johannes des Täufers“, sagte Müller. „Ein halbes Jahr älter als Jesus soll Johannes gewesen sein.“ Der Kirchenvater Augustinus habe die beiden Geburtsdaten auch mit der symbolischen Bedeutung der Sommer- und Wintersonnenwende in Verbindung gebracht, an denen die Tage wieder kürzer beziehungsweise länger würden.

„Er muss wachsen, ich aber muss abnehmen“, habe Johannes selbst zu seinem Verhältnis zu Jesus Christus gesagt. Johannes habe sich ganz in den Dienst von Jesus gestellt, damit der wahre Messias habe wachsen können. „Und in diesem Dienst Jesu Christi stehen auch wir“, sagte Müller. Als Täufer sei Johannes von alters her mit dem Wasser verbunden. Deshalb sei auch der Röhrbrunnen auf dem Marktplatz mit der Figur des Täufers gekrönt. Der Dekan segnete das Wasser im Brunnen, und daraufhin auch das Johannisfeuer, das vor der Kirche auf dem Marktplatz loderte. Anschließend folgte eine Lesung aus dem Lukas-Evangelium.

Mit klingendem Spiel marschierte dann die Bürgerwache Saulgau mit Spielmannszug, Musikkorps und Kompanie ein, ebenso die Stadtgarde zu Pferd. Es folgten Serenade und großer Zapfenstreich. Die Leitung hatte Oberleutnant Uwe Schmid inne. Feierliche Abendmusik erklang, und am Ende dann die Nationalhymne – in gewisser Weise für den ein oder anderen Fußballfan unter den zahlreichen Zuschauern auch eine Einstimmung an das um 20 Uhr folgende Deutschland-WM-Spiel. Wegen dem Spiel waren die Feierlichkeiten auch vorverlegt worden.

Nach dem Festgottesdienst am Sonntag standen die Ehrungen für langjährige Bürgerwach-Mitglieder an. Gold für 30-jährige Treue: Johannes Höninger, Spielmannszug. Florian Digel, Spielmannszug. Peter Reinhard, Zweiter Zug. Silber für 20-jährige Treue: Ulrich Kiebler, Musikkorps. Ulrike Jöckle, Musikkorps. Benedikt Schwendele, Spielmannszug. Verena Wetzel, Spielmannszug. Bronze für zehnjährige Treue: Dominik Wolf, Musikkorps. Marcel Schorrer, Musikkorps.