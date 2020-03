Bürgermeisterin sieht Chancen in der Krise

Bad Saulgau steht still, das Coronvirus hat die Stadt im Griff: Auch die Verwaltung von Bad Saulgau steht in der Corona-Krise vor großen Herausforderungen. SZ-Redakteur Dirk Thannheimer hat sich mit Bürgermeisterin Doris Schröter über den aktuellen Stand unterhalten.

Frau Schröter, Sie haben sich Ende vergangener Woche für einen Videoaufruf entschieden, um an die Bürger zu appellieren, besser zuhause zu bleiben. Gab es darauf Reaktionen und wenn ja welche?

Bei mir direkt sind viele und – mit einer Ausnahme – nur positive Rückmeldungen eingegangen. Die Menschen haben sich bedankt, dass ich so deutliche Worte gefunden habe. Ich denke es war erkennbar, dass ich wütend war und das musste dann einfach auch mal raus. Die Situation ist sehr ernst, da muss man auch mal „Tacheles“ reden dürfen.

Sie haben jeden Morgen eine Besprechung wegen Corona. Wie läuft die ab? Im Büro mit Mindestabständen, per Konferenz oder wie genau?

Im Sitzungssaal im Rathaus mit ausreichend Abstand zwischen den Teilnehmern. Der Krisenstab, von dem alles koordiniert wird, besteht aus vier Personen. In unregelmäßigen Abständen nehmen auch die Fachbereichsleiter für eine kurze Information daran teil.

Wie finden Sie die am Sonntag von Frau Merkel bekanntgegebenen Maßnahmen, die sozialen Kontakte drastisch zu beschränken?

Die Maßnahmen sind tatsächlich drastisch, aber aus meiner Sicht absolut richtig und notwendig. Wir sehen am Beispiel anderer Länder was passiert, wenn man zu lange mit solchen Maßnahmen wartet oder sie nicht rigoros durchsetzt. Ich finde es auch richtig, dass keine absolute Ausgangssperre verhängt wurden, obwohl ich befürchte, dass diese noch kommen wird.

Wie halten sich ihrer Einschätzung nach die Bad Saulgauer Bürger an die Verbote?

Man hat den Eindruck, dass der überwiegende Teil sich an die Regeln hält. Leider gibt es auch immer noch Uneinsichtige. Die Einschränkungen werden noch länger notwendig sein und wir müssen immer wieder an die Menschen appellieren, sich an die Vorgaben zu halten. Es ist schwer, insbesondere wenn das Wetter jetzt jeden Tag schöner wird, aber es ist unbedingt notwendig. Aber ich freue mich auch ganz besonders über die vielen Zeichen der Solidarität, die zahlreichen Hilfsangebote und die in vielfältiger Weise angebotene Unterstützung.

Die Gemeinderatssitzung am Donnerstag, 26. März, findet statt: Was wird dabei beachtet?

Wir haben lange diskutiert, ob wir die Sitzung überhaupt durchführen. Die Verwaltung muss aber handlungsfähig bleiben und für die Sitzung kommunaler Gremien gibt es auch keine Corona-Ausnahmeregelung. Wir werden aber nur wenige Punkte beschließen, vor allem den Haushalt 2020. Wir haben mit den Fraktionen vereinbart, Sachvorträge und Wortmeldungen auf das absolut Notwendige zu reduzieren, und die Fraktionen werden auf Stellungnahmen zum Haushalt verzichten. Wir werden im großen Sitzungssaal des Stadtforums tagen und dort mit ausreichenden Abständen bestuhlen. Die Verwaltung wird ebenfalls nur in kleiner Besetzung teilnehmen.

Wie ist denn die Personalsituation im Rathaus?

Wir haben zwar einige wenige Mitarbeiter vorsorglich in Quarantäne geschickt, aber – Stand heute – keinen Corona-Fall. Damit wir auch in den kommenden Wochen unseren Dienstbetrieb aufrechterhalten können und die Ver- und Entsorgung durch unsere städtischen Betriebe gewährleistet ist, haben wir einen Schichtbetrieb eingeführt. Wir nutzen Telearbeit und versuchen in den Bereichen, in den es gerade zwangsläufig ruhiger ist, Überstunden und Urlaub abzubauen.

Es wurde ein Hotline eingerichtet. Welche sind die größten Sorgen und Nöten der Bürger?

Die Hotline haben wir vor allem für das Thema Kinderbetreuung eingerichtet. Davon sind ja ganz viele Familien betroffen und der Auskunftsbedarf ist dementsprechend hoch. Darüber hinaus ist unsere Telefonzentrale vormittags besetzt und koordiniert, dass Anfragen an der richtigen Stelle landen. Die derzeit meist gestellten Fragen beziehen sich auf die Verbote in der Verordnung der Landesregierung: Was ist (noch) erlaubt, was nicht mehr? Und es kommen Nachfragen, wie zum Beispiel die Gebühren für die derzeit nicht stattfindende Kinderbetreuung geregelt werden. Hierzu gibt es seit Dienstag eine Empfehlung der Spitzenverbände, zunächst die Gebühren für den Monat April auszusetzen. Die Kommunen im Kreis versuchen, möglichst immer abgestimmt vorzugehen. Unser Problem dabei ist, dass sich die Rechtsgrundlagen gerade ständig ändern.

Wie sieht es mit der Kinderbetreuung aus? Gibt es viele Anfragen und vor allem auch Lösungen?

Wir haben eine funktionierende Notbetreuung für den vom Land definierten Personenkreis. Solange die Kindertagesstätten grundsätzlich geschlossen bleiben müssen, können wir auch keine weiteren Betreuungsmöglichkeiten anbieten. Glücklicherweise können viele Familien zumindest vorübergehend eine Betreuung auch anders organisieren, beispielsweise über Bekannte. Und zum Glück haben sich viele Arbeitgeber auch flexibel gezeigt.

Viele Unternehmer, mittelständische Betriebe und Selbstständige haben Angst um ihre Existenz. Welche Ratschläge kann man ihnen geben?

Alle Möglichkeiten ausschöpfen, die es an staatlichen Hilfsfonds gibt. Wir unterstützen da bei der Suche. Und die Landkreiswirtschaftsförderung hat unter https://wirtschaftsradar.net/ eine zentrale Informationsplattform eingerichtet. Ich möchte die Gelegenheit auch nutzen, an alle Vermieter und Verpächter zu appellieren. Läden, Gastronomie, kleine Handwerksbetriebe und vieles mehr, was Bad Saulgau ausmacht, braucht in dieser Zeit Unterstützung. Vielleicht ist es ihnen möglich, über Reduzierung, Stundung oder vielleicht sogar Erlass von Miete und Pacht nachzudenken. Das wäre wirklich super. Natürlich nur, wenn man sich damit nicht selbst in eine wirtschaftliche Schieflage bringt,

Würden Sie sagen, dass es für Sie die schwerste Krise in Ihrer Amtszeit ist, die Sie bewältigen müssen?

Ja. Aber wir werden auch das schaffen. Wir leben in einer Wohlstandsgesellschaft. Alles ist beziehungsweise war selbstverständlich. Die Fallhöhe ist maximal. Und auch wenn es aktuell vielleicht für manche wie Hohn klingt: Wenn wir lernen, das was wir haben, wieder mehr wertzuschätzen, unseren Mitmenschen wieder mehr Beachtung schenken, wenn wir danach bewusster und vielleicht sogar etwas demütiger leben, dann stecken in der Krise auch Chancen.

Ihre Aufgabe ist es ja auch, den Bürgern Mut zu machen. Wie wollen Sie das schaffen?

Wir haben das Glück, in einem Land zu leben, dass gut vorbereitet ist, denn unsere medizinische Infrastruktur kann diese Krise bewältigen, wenn wir alle unseren Teil dazu leisten. Es macht auch Mut zu sehen, dass die Solidarität zunimmt, wie schnell sich wirklich gute Ideen und Initiativen entwickeln, sei es im wirtschaftlichen Bereich, sei es in der Zivilgesellschaft. Bund, Land und Kommunen versuchen alles, um zu unterstützen. Wir sind für die Bürgerinnen und Bürger da – das ist unsere Aufgabe. Wir dürfen die Freude an den Dingen, die nach wie vor möglich sind, nicht verlieren. Wir werden in den nächsten Wochen Dinge neu oder vergessene wiederentdecken. Wir haben mehr Zeit, Freundschaften zu pflegen – das gute alte Telefonieren erfährt eine Renaissance. Die Welt wird sich weiterdrehen und irgendwann ist auch Corona nur noch Geschichte. Die Bad Saulgauer haben im Jubiläumsjahr gezeigt, was sie gemeinsam alles auf die Beine stellen können und wie gut das Miteinander ist. Wir schaffen auch die Krise – daran habe ich keinen Zweifel.