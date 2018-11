Bürgermeisterin lobt die Jugendarbeit der Kleintierzüchter

Hochbetrieb hat am vergangenen Wochenende im und ums Vereinsheim der Kleintierzüchter im Kronried in Bad Saulgau geherrscht. Der Kleintierzuchtverein Z 142 Bad Saulgau war zusammen mit dem Kleintierzuchtverein Z 503 Herbertingen Ausrichter der 71. Kreiskaninchenschau und der Kreisjugendschau des Kaninchenzüchterverbandes Altkreis Saulgau.

800 Mitglieder in 18 Vereinen des Kreisverbandes, darunter auch erfreulicherweise viele Kinder und Jugendliche widmen sich der Zucht und der Haltung von Rassekaninchen vom Zwergkaninchen bis zum Deutschen Riesen in allen Farbschlägen. 100 davon stellten sich bei der Schau mit 480 Tieren, darunter 90 Tiere, gezüchtet von 15 Jugendlichen, den Preisrichtern. Ihre Zuchterfolge präsentierten sie in der Ausstellungshalle den Züchterkollegen und der Öffentlichkeit. Zur Bekanntgabe der Preise am Samstagabend war das Vereinsheim gut gefüllt. Darüber freute sich der Vorsitzende Gebhard Schmid und der Kreisvorsitzende Bernd Brauchle aus Schemmerhofen. Unter den Gästen befand sich auch die Bürgermeisterin Doris Schröter. Sie hob in ihrem Grußwort besonders die Jugendarbeit der Vereine und den pädagogischen Wert dieses Hobbys hervor. Der extra aus Schwäbisch Gmünd angereiste Vorsitzende des Landesverbandes der Rassekaninchenzüchter Württemberg-Hohenzollern, Ulrich Hartmann, gratulierte und dankte den erfolgreichen Züchtern, aber auch den Organisatoren, allen voran dem Ausstellungsleiter Arno Arnegger und den Preisrichtern, zur gelungenen Schau. Dieses Lob hatten sich die Verantwortlichen wahrlich verdient.

Auch die Gruppe muss stimmen

Es galt im Vorfeld beide Ausstellungsräume mit Boxen aufzustallen und damit ausstellungs- und tiergerechte Voraussetzungen zu schaffen. Zehn Preisrichter aus Bad Wurzach, Memmingen und Reutlingen mit ihren Zuträgern ermittelten nach vorgegebenen Bewertungskriterien wie Gewicht, Körperform, Fell und individuelle Rassemerkmalen die Kreismeister. Voraussetzung, um erfolgreich zu sein, sind neben der Einzeltierbewertung vor allem die Bewertung einer Zuchtgruppe aus vier Tieren der gleichen Rasse und des gleichen Züchters.

Eine große Anzahl an Pokalen, Wimpeln und Plaketten in den unterschiedlichsten Rassen und Farbschlägen wurde an die Züchter vergeben. Bei der Jugend hatte Klara Liebl aus Ostrach mit ihren Zwergwiddern weiß, Blauauge die beste Zuchtgruppe. Lukas Reißner aus Biberach stellte mit Satin elfenbein Rotauge die beste Häsin und Felix Wild aus Altshausen mit Farbenzwerge russenfarbig den besten Rammler.

Bei den Aktiven waren in diesem Jahr die Züchter aus Warthausen das Maß aller Dinge. Sascha Schlegel stellte mit seinen Castor-Rex nicht nur die beste Zuchtgruppe sondern auch eine mit der höchsten Punktzahl bewertete Häsin. Daniel Zeiler, ebenfalls aus Warthausen, hatte mit der Rasse Alaska mit 98 Punkten den am besten bewerteten Rammler. Die Warthausener hatten auch bei der Vereinswertung die Nase vorn, knapp gefolgt vom Gastgeber Bad Saulgau. Mit diesen Ergebnissen sind die erfolgreichen Züchter bestens gerüstet für die Landesschau, die am 15. und 16. Dezember in Ulm stattfinden wird.