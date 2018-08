Bürger sammeln Kilometer auf zwei Rädern

Aufs Fahrrad – und los: Bad Saulgau beteiligt sich an der bundesweiten Aktion „Stadtradeln“. An 21 Tagen sollen möglichst viele „Stadtradler“ das Auto stehen lassen. Dazu müssen sich die Stadtradler registrieren und ihre Kilometer auf dem Rad dokumentieren. Am Freitag, 10. September, um 15.30 Uhr wird die Aktion auf dem Oberamteihof beim Rathaus gestartet.

Zum Start ist eine spektakuläre Aktion geplant: Dem Dienstwagen des Bauamts der Stadt werden in einem symbolischen Akt die Räder abmontiert. Und so soll das Auto während der Aktion bleiben und zum Nachdenken anregen.

Albert Wetzel, Vorsitzender der Radfreunde Göge und Mitarbeiter im städtischen Bauamt, ist Koordinator des Stadtradelns in der Stadtverwaltung. Der begeisterte Radfahrer freut sich, dass dem Radfahren mit dieser Aktion große Aufmerksamkeit zuteil wird. Es ist auch sein ganz persönliches Anliegen. Seit Jahren bietet er mit den Radfreunden Göge während der Sommermonate jeden Donnerstagabend den AOK-Radtreff in Bad Saulgau an. Im Sommer wie im Winter legt er die täglichen Fahrten zwischen seinem Wohnort Hohentengen und seinem Arbeitsort im Rathaus in Bad Saulgau auf dem Rad zurück. Er ist überzeugt von dieser Art der Fortbewegung. „Radfahren hat etwas mit Lebensqualität zu tun“, sagt der begeisterte Radfahrer. „Man kann die Landschaft viel intensiver wahrnehmen.“

Und: Radfahren hilft dem Klima. „Radeln für ein gutes Klima“ heißt es im Untertitel der Aktion. Jeder mit dem Rad statt mit dem Auto zurückgelegt Kilometer entlastet die Atmosphäre von Kohlendioxid. Da gebe es noch viel Potenzial, ist sich Wetzel sicher: „Man muss die Leute aufmerksam machen, was alles mit dem Fahrrad möglich ist.“

Dazu gibt es ab dem 10. September viele Gelegenheiten. Nach dem Abmontieren der Räder am städtischen Dienstwagens gibt es bereits nach der Eröffnung die erste Möglichkeit, Kilometer zu sammeln. Albert Wetzel wird eine Radtour zu einem Grillpaltz nach Mengen führen. Dort werden sich die Bad Saulgauer mit Teilnehmern am Stadtradeln aus Sigmaringen treffen. Die Kreisstadt ruft startet das Stadtradeln zeitgleich mit Bad Saulgau. Aulendorf und Mengen haben die Aktion bereits abgeschlossen.

Viele Aktionen sind geplant: Gäste der Sonnenhoftherme, die mit dem Rad zum Baden kommen, sollen Vergünstigungen beim Eintritt erhalten. Zwei Radtouren sollen in die Bad Saulgauer Stadtteile führen. Jede Möglichkeit, zum Kilometersammeln auf zwei Rädern soll genutzt werden, in Teams von Gleichgesinnten oder im offenen Team für alle. Albert Wetzel hofft auf viele Mitradler. Die Latte liegt hoch. „Mit 99000 Kilometern hat Mengen stark vorgelegt“, sagt Wetzel, „das wird schwierig“. So viele Kilometer wie Sigmaringen plus einen, wäre ein Ziel.