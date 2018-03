„Bürger helfen Bürgern“ profitiert von Lottogewinn

Über eine Spende in Höhe von 5000 Euro darf sich der Bad Saulgauer Verein „Bürger helfen Bürgern“ freuen. Die stattliche Summe stammt von der baden-württembergischen Geolotterie Logeo, einem noch jungen Zweig der Staatlichen Toto-Lotto-GmbH.

Bei der Ziehung am 27. Dezember letzten Jahres ging der Hauptgewinn in Höhe von 100 000 Euro an eine Tipperin aus Bad Saulgau. Weil bei dieser Form des Lottospiels auch das Gemeinwohl profitieren soll, werden von der Gesamtsumme 5000 Euro abgezogen und an eine gemeinnützige Einrichtung gespendet. Die Hauptgewinnerin, die anonym bleiben möchte, hat die Wahl des Spendenempfängers Bürgermeisterin Doris Schröter überlassen.

„In diesem Verein ist das Geld gut aufgehoben“, sagte Doris Schröter bei der Spendenübergabe vor wenigen Tagen in den Verwaltungsräumen des Vereins in der Schulstraße 6. Die staatliche Toto-Lotto-GmbH gehört über die Beteiligungsgesellschaft des Landes vollständig dem Land Baden-Württemberg. So führt Lotto Baden-Württemberg im Auftrag des Landes die staatlichen Lotterien und Wetten durch. Dazu gehört auch die Geolotterie Logeo, die vor knapp einem Jahr ins Leben gerufen wurde.