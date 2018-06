Bächtlefest: Festwirt vergrößert den Biergarten

Zum zweiten Mal in Folge ist Burkhard Greiner der Festwirts des Bächtlefests in Bad Saulgau. Nach der Premiere 2013 bringt der 47-Jährige einige Veränderungen mit zum Kinder- und Heimatfest. Der Biergarten wird in der Tiefe fünf Meter größer, die Fläche im Festzelt dadurch etwas kleiner. Und nach dem Festumzug am Montag, 21. Juli, marschieren die Musikkapellen direkt ins Festzelt, um gleich gute Stimmung zu erzeugen. „Das versuchen wir jetzt einmal“, sagt Burkhard Greiner.

„Ich komme gerne wieder nach Bad Saulgau“, ergänzt Greiner, obwohl er nach dem Ende des vergangenen Bächtlefests nicht ganz zufrieden nach Hause abgereist war. Das lag in erster Linie an den heißen Temperaturen. „Das Festzelt ist wegen der Hitze doch oft ziemlich leer geblieben“, sagt Greiner. Verständlich aus seiner Sicht, denn die Gäste wollten dann lieber im Freien sitzen. Und deshalb wünscht sich Greiner dieses Mal angenehmere Temperaturen zwischen 20 und 22 Grad Celsius. „Aber auf das Wetter haben wir ja keinen Einfluss. Dieses Risiko bleibt immer“, so Greiner, der einen Drei-Jahres-Vertrag als Festwirt des Bächtlefests unterschrieben hat. Den Vertrag will und wird er auch einhalten, schließlich seien die Verantwortlichen des Bürgerausschusses nette und umgängliche Leute. Überhaupt sei die Unterstützung und der Zuspruch enorm. „Wenn es nur immer so wäre“, so Greiter, der aber nicht Bad Saulgau kommt, um Komplimente zu verteilen, sondern um Geld zu verdienen.

Zu geringer Umsatz

Doch der Verdienst 2013 entsprach nicht gerade seine Erwartungen. Etwa 40 Prozent weniger Umsatz habe er an den fünf Festtagen erwirtschaftet. Der schwächere Umsatz machte sich auch im Geldbeutel der von Greiner mitgebrachten Bedienungen bemerkbar, die nicht nach Stundenlohn, sondern nach Prozenten bezahlt werden. „Es ist wirklich schwierig, Bedienungen für so ein großes Fest zu bekommen“, sagt Greiner. Dieses Jahr bringt Greiner zehn eigene Bedienungen mit, weitere 15 sind aus Bad Saulgau und Umgebung eingeplant. Insgesamt sind es damit 25 statt wie im Vorjahr 30 Bedienungen. Die 25 Bedienungen werden wie immer gut zu tun haben, wenn es darum geht, die Gäste mit Essen und Getränken zu versorgen.

Die Maß Bier kostet 7,30 Euro, 20 Cent mehr als im vergangenen Jahr. „Wir haben sehr viele Aktionspreise für Gruppen ab zehn Personen“, ergänzt Greiner. Außer dem Bier in Liter-Krügen gibt es dieses Jahr zum ersten Mal 0,5 Liter Weizenbier – allerdings zum Selbstabholen. Die Brauerei bleibt wie gehabt die Bad Schussenrieder Brauerei. Und noch eine Neuerung. An einer Bar werden auch verschiedene Weine, Aperol Spritz und Hugos ausgeschenkt. Was Greiner vergangenes Jahr geärgert hat, waren Besucher, die ihre Getränke von der Imbissmeile des Vergnügungsparks mit ins Festzelt genommen haben, um sie dort zu trinken. „Das werde ich nicht mehr dulden“, sagt Greiner, ein Geschäftsmann durch und durch, mit vielen Jahren Erfahrung als Festwirt bei verschiedenen Volksfesten.

In Bad Saulgau ist er an diesem Wochenende zu Gange, um die letzten Vorbereitungen zu treffen, bevor dann am Donnerstag, 17. Juli, das Bächtlefest 2014 eröffnet wird. „Ich hoffe auf eine deutliche Steigerung in diesem Jahr“, ergänzt Greiner.