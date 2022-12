AVdual-Klasse besucht die Firma Reisch in Bad Saulgau

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die einjährige Ausbildungsvorbereitung dual (AVdual) der Willi-Burth-Schule (WBS) in Bad Saulgau bereitet Jugendliche auf den Hauptschulabschluss vor und unterstützt sie bei Fragen rund um den Ausbildungsplatz sowie bei der Berufssuche. Hierzu fanden Orientierungswochen an der WBS statt, in denen es Schüler ermöglicht wird, Einblicke in das Berufsleben und die verschiedenen Berufe und Betriebe zu bekommen.

In diesem Rahmen fand eine Betriebsbesichtigung bei der Firma Reisch in Bad Saulgau statt. Der Ausbildungsleiter der Firma Reisch, Herr Baumgärtner, stellte nach der Begrüßung die Firma und mögliche Ausbildungsberufe vor. Auch zeigte er die vielfältigen Einsatz- und Darstellungsmöglichkeiten von Beton. Fasziniert entdeckten die Schüler den Wandel von tristem, grauem Beton zu einem vielseitig einsetzbaren Material.

Anschließend folgte eine Führung durch das Unternehmen. Er zeigte, wie Einzel- und Spezialbetonfertigteile hergestellt werden. Auch der Besuch des eigenen Betonmischwerkes war beeindruckend. Dass über Praktika oft die Tore zu einer Ausbildung geöffnet werden, gibt den Schüler einen motivierenden Ausblick auf die vor ihnen liegenden Praktikumszeiten.