Autoslalom: Lokalmatador Timo Maier fährt zu Platz zwei

Timo Maier, stärkster und hoffnungsvollster Fahrer des MSC Göge hat beim Automobilslalom seines Heimatklubs auf dem Gelände der ehemaligen Oberschwabenkaserne in Hohentengen den zweiten Platz im DMSB-Automobilslalom belegt. Der MSC Göge will mit der Veranstaltung Jugendliche und junge Erwachsene an den Sport, mit dem Auto einen Parcours möglichst fehlerfrei zu durchfahren, heranführen. Im Einsteiger-Cup (SE-Cup) sind vor allem die jungen Fahrerinnen und Fahrer gefordert, die Altersklassen 16 bis 25 Jahre. Die Fahrer werden in drei Altersstufen und Wertungsgruppen eingeteilt. Beginnend bei den Einsteigern (16 bis 18 Jahre), über Rookie (19 bis 25 Jahre) bis hin zum Youngtimer (ab dem 26. Lebensjahr).

Strecke sauber fahren

Zum deutschlandweit ausgeschrieben Wettbewerb zählen in der Region Süd sechs Läufen, die an drei Doppelveranstaltungen ausgefahren werden. Der Cup soll den Jugendlichen der Übergang vom Kart- zum Automobilsport erleichtert werden. Der MSC Göge und der ACV stellen die Autos - VW Up GTI - für die Fahrten zur Verfügung. Nach Abschluss der Serien werden die jeweiligen Klassenbesten im Finale als Jahressieger gekürt.

Ein Wettbewerb besteht neben der Besichtigung der 1500 Meter langen Slalomstrecke aus einem Trainingslauf sowie zwei Wertungsläufen. Die Fahrer dürfen die Strecke nur im zweiten Gang durchfahren. Das Fahren durch die Pylonenstrecke erfordert Fingerspitzengefühl und Einklang mit dem Auto. „Es gilt, die Strecke flüssig zu durchfahren, präzise und sauber. Das ist viel wichtiger als die reine Geschwindigkeit“, sagt Stefan Schluck, Jugendleiter des MSC, die Herangehensweise. Pylonenfehler werden mit drei Sekunden bestraft. Im zwölf Fahrer großen Teilnehmerfeld zeigten die beiden MSC-Nachwuchsfahrer Josefine Hammer und Nico Schluck eine ansprechende Leistung.

Fahrer aus ganz Süddeutschland

Der Sonntag stand ganz im Zeichen des Automobilslaloms auf der 1000 Meter langen asphaltierten Teilringstraße der ehemaligen Oberschwaben-Kaserne. „Nach zwei Jahren Corona-Pandemie führen wir als MSC Göge den 32. Gögemer Deutsche Motorsport Bund Automobilslalom sowie den 37. Gögemer Club Automobilslalom erstmals wieder durch“, sagte der Vorsitzende Karl-Heinz Kappeler und freute sich.

„Zu den beiden Slalom- Veranstaltungen, kamen die Fahrer aus dem ganzen süddeutschen Raum“, sagt Rennleiter Werner Weiß.

Fast 100 Starts

Jeweils 32 Teilnehmer durfte der Veranstalter zum 32. Gögemer ACV-DMSB Automobilslalom sowie 41 Teilnehmer zum 37. Gögemer ACV-Clubsportslalom begrüßen. Weiß zeigte sich mit der Qualität der Rennen mehr als zufrieden, denn auch die zahlreichen Automobilfans erfreuten sich an tollen und spannenden Duellen die allesamt ohne Unfall abgewickelt werden konnten.

Der Deutsche-Motorsport-Bund teilt die Starter und vor alle ihre Fahrzeuge in drei Klassen ein. Die Serienfahrzeuge starten in der Gruppe G, die „leicht modifizierten Fahrzeuge“ in der Gruppe F und die stark veränderten Autos in Gruppe H. Die Halter der Fahrzeuge, die der Straßenverkehrsordnung entsprechen müssen, also auch jederzeit am Straßenverkehr teilnehmen dürfen, müssen die Modifizierungen vom TÜV genehmigen und in Schein eintragen lassen.

Strecke wird geprüft

Nur die Fahrzeuge der Gruppe H sind nicht straßenverkehrstauglich, also reine Rennautos, für die der Deutsche Motorsportbund (DMSB) einen Wagenpass ausstellt. Diese Fahrzeuge werden je nach Motorstärke nochmals in Klassen unterteilt.

Vor den Wertungsrennen haben die Fahrer die Möglichkeit zur Begehung des Parcours, um die Fahrbahnbeschaffenheit sowie die Streckenführung zu erkunden. Vor dem Start werden die Autos durch den technischen Kommissar geprüft. Neben einem Trainingslauf absolviert jeder Fahrer zwei Wertungsläufe, in der er die Strecke möglichst schnell durchfahren sollte. Gefallene Pylonen bringen Strafzeiten ein.